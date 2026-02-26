Mata a tu padre

Creado: Actualizado:

Cumpliste 18 y ya piensas estrenar tu voto en las autonómicas con un puñetazo en la mesa o patada en los güevos a quienes hablaron por ti hasta ahora dictando su ley sin interesarse en tus problemas y menos por tu opinión. Y te sobran razones que relatas de carrerilla explicando tus furias, a saber: La democracia es un puto simulacro... los políticos son o corruptos o encubridores o consentidos... la partitocracia arruina al país y lo llena de chiringuitos y parásitos que agotan al Estado... la emigración quiere arrodillarte en una alfombrilla y ponerte mirando a la Meca o a Cuenca... el feminismo es un exceso que criminaliza hasta tus miradas... la rebeldía fiscal es guerra santa contra toda clase de impuestos... se minan los valores de la raza... la cultura española quiere destruirla una izquierda wokista, prohibicionista y japiflauer buscando arrimar a su buchaca particular el buenismo y lo climático del que maman subvenciones... la economía libertariana y el anarcocapitalismo nos arreglarán la gran degeneración de este sistema intervencionista... y que Franco «fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y puso un huevo... ¡de pie!».

Es cierto que algunas de tus razones son palmarias. Las ves por ti mismo como las vemos todos. Pero es lo que hay, lo que hubo y habrá o... ¿es que crees en mesías que liberan pueblos? Sin embargo, muchas otras ni las ves, eres lorito de oreja, chupas mucho catecismo en redes y ahora admiras a los ricos que van de antisistema para no dejar de ser ricos... y rezas a san Musk-Bezos. Sólo te falta creer que la Tierra es plana. Así que lo tienes claro: tu voto ha de ser de ateo político y castigo feroz. Y votarás a un partido que no cree en los otros partidos, pero que gracias a seguir siendo partido tocará pelo y manoseará los presupuestos a su interés y el de los suyos. Ten por seguro que también verás un día carne en las uñas de esa gente. Pero si todo se trata de matar al padre (cosa vieja), mata con papeleta al tuyo, tan pertinaz en su voto sociata o populá, siente pena de su ceguera... y sé libre... pero también caerás del burro el día que maten tus sueños... y maldecirás tu suerte.