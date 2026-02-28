20 años mirando al cielo

Creado: Actualizado:

Cuando vio la luz la primera edición del Diario de León, la información sobre el tiempo se apoyaba fundamentalmente en la observación directa y en el conocimiento acumulado de agricultores, pastores y ciudadanos que dependían de la meteorología para su vida cotidiana. De ese saber popular nacieron refranes que han llegado hasta hoy, como «nunca llovió que no escampara» —aunque últimamente parece hacerlo menos de lo que nos gustaría— o «año de nieves, año de bienes», si bien no todas las nevadas trajeron prosperidad inmediata.

No existían satélites, radares ni modelos numéricos, pero sí ojos entrenados para leer el cielo. Al igual que ocurre en la ciencia que estudia la física de las nubes, la observación sistemática y la correcta interpretación de los signos atmosféricos han sido siempre esenciales para anticipar los cambios del tiempo. Mirar al cielo era, en cierto modo, una forma temprana de ciencia. No hace tantas décadas, meteorólogos y periodistas trabajaban con el ya hoy arcaico télex, que en su momento supuso una auténtica revolución. Permitía enviar datos —con un formato inconfundible— a cualquier parte del mundo con relativa rapidez. Eran los tiempos de lo analógico, cuando el constante golpeo de las máquinas transmitía teletipos cargados de datos y noticias sin apenas filtro. La llegada de la digitalización lo cambió todo: mayor rapidez, menor coste y una accesibilidad impensable hasta entonces. A lo largo de estas doce décadas, las páginas del Diario de León han sido testigo privilegiado de la relación entre los leoneses y su clima. Nevadas históricas que paralizaron la capital y aislaron pueblos, riadas grabadas en la memoria colectiva, sequías prolongadas o primaveras frías que pusieron en riesgo las cosechas han quedado reflejadas número a número, convirtiendo al periódico en una auténtica memoria climática del territorio. Si la predicción meteorológica ha sido siempre una tarea compleja, el calentamiento global añade hoy una dificultad adicional. Los fenómenos extremos —olas de calor más intensas, lluvias concentradas en cortos periodos, temporales de nieve o de viento— aparecen con mayor frecuencia y con impactos potencialmente más severos. No es que antes no existieran, sino que ahora su recurrencia es mayor. Comprender estas interacciones resulta crucial tanto para la ciencia como para la sociedad. Esa cercanía con el tiempo se manifiesta también en lo cotidiano. Hoy no hay barra de bar en la que no circule el Diario de León y no se hable del tiempo: que si antes nevaba más, que si ahora el calor llega antes, que si «esto ya no es lo que era». El periódico pasa de mano en mano mientras el cielo se analiza con más detalle que un mapa isobárico. Y en ese intercambio nacen, a veces, leyendas urbanas. Hoy lo son las supuestas fumigaciones atribuidas a las estelas de los aviones, que no son otra cosa que vapor de agua expulsado por los motores y condensado al encontrarse con bajas temperaturas. No es fumigación, como tampoco lo es el vaho que expulsamos al respirar en los días fríos. Algunos lectores recordarán aquellos objetos que caían del cielo y a los que, con ingenio, alguien llamó «frigolitos». Se les atribuía un origen casi misterioso, pero la explicación era sencilla: al atravesar determinadas nubes muy poco frecuentes, a los aviones se les adherían capas de hielo que, al crecer, acababan desprendiéndose y llegando al suelo. Porque del tiempo nunca se sabe, pero de él siempre se habla. La meteorología ha avanzado enormemente, pero sigue necesitando ser explicada. De poco sirve el modelo más sofisticado si no se entiende ni llega a la ciudadanía. Y ahí la prensa desempeña un papel fundamental: comunicar mejor y con mayor rapidez, sin esperar a que la información tenga que aguardar al día siguiente para verse impresa en papel. Las ediciones digitales y sus continuas actualizaciones han ampliado ese compromiso. Hoy existen múltiples fuentes que informan sobre el tiempo, pero solo aquellas que transmiten rigor y confianza perduran. En ese sentido, el Diario de León ha sabido cumplir su papel durante 120 años: contar el tiempo sin exagerar, sin alarmar y sin olvidar que cada valle y cada comarca tienen su propio cielo. Porque cada tierra tiene su tiempo, y cada tiempo su historia. Mirar al pasado es también una forma de mirar al futuro. Las páginas del Diario de León nos recuerdan que el tiempo siempre ha sido noticia porque siempre ha condicionado nuestra vida. Como meteorólogo y como lector, solo queda felicitar al Diario de León y a todas las personas que lo han hecho posible, a quienes durante décadas han trabajado para informar con rigor y para dar a conocer lo mejor de esta tierra. Que siga cumpliendo muchos años más, ayudándonos a entender el tiempo que hace… y el tiempo que vivimos.