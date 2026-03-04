Que se investigue todo de inmediato

Creado: Actualizado:

Los candidatos no vienen en tren. Si así fuera, no llegaba ninguno a hacer campaña a León. Ayer fue el tren que salía de Gijón y tenía que llegar a Valencia. Se paró en La Robla, pero eso a Óscar Puente le da igual. Sólo piensa en León para insultar al alcalde José Antonio Diez. Aunque lo cierto es que el propio Diez solo piensa en sus compañeros del PSOE para insultarlos o para contarles que viajó gratis a Catar con su mujer en misión diplomática. Por eso no vienen a León, no le ven diplomático sino traidor. Pedro Sánchez va a Ponferrada y Carlos Martínez a Villablino, por poner dos ejemplos. Pero la eterna crisis del PSOE leonés es para otra guerra, no para las elecciones autonómicas.

En materia electoral, lo más novedoso es que el socialista Martínez exigió investigar si a una concejal del PP de Palencia le adjudicaron una vivienda protegida. No pregunta el lince de él por las adjudicaciones de su Ayuntamiento, que dirige él mismo desde hace 18 años y hasta que se reenganche en las Cortes, a la empresa de una familiar. Un perfecto ejemplo de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y eso sin decir que lo de la concejal del PP sea ni bueno ni malo ni lo de Soria sea ni bueno ni malo. Eso sí, que se investiguen las dos cosas o ninguna. Y de paso que se haga un examen a la gestión de Mario Rivas en Villablino. Cuánto personaje.

Entre el empeño de Pedro Sánchez de colocarse frente a Estados Unidos, Francia, Alemania, Israel y todo el mundo y las estupideces supinas de Ione Belarra y de Yolanda Diaz, es mejor volver la vista a la provincia de León. Tanta mediocridad es difícilmente soportable.

En casa se ven las cosas de otra manera. En las fronteras patrias, Abascal volvió a sus trece de dar pasos adelante y atrás con el rollo de los pactos. Lo de Guardiola en Extremadura, sus actos de contrición en busca del acuerdo, está bien, pero va a esperar a que se cueza un poco en su salsa antes de dar el sí quiero. Mañueco tendrá que poner su barba a remojar.

Merece la pena retomar lo de la UPL en El Bierzo. La autonomía leonesa, dicen, es un impulso para la comarca berciana. En este momento, es cuando el lector oye esas risas enlatadas de las comedias malas. UPL no ha pensado en El Bierzo jamás. Hay por la ciudad una valla publicitaria con una foto de Mañueco y otra de Martínez con el lema: que no te estafen. No se sabe quién la paga. Pero da igual. La UPL lleva más de seis años en el Gobierno de la Diputación, pero los estafadores son otros.