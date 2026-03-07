Guerra de imperios

Creado: Actualizado:

Nuestro presidente del Gobierno ha decidido que España no participe en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y es intolerable la respuesta del presidente Trump, y de otros altos cargos de su administración, amenazando a España con represalias económicas.

Sin duda, Pedro Sánchez, al desempolvar el «No a la guerra» se está convirtiendo en el paladín de la progresía mundial al negar a los aviones de Estados Unidos repostar en Morón para luego ir a bombardear Irán. Y estoy convencida de que esta decisión cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.

Pero les confieso que me creería sus pulsiones humanitarias e izquierdistas si hace años, hubiera dicho una sola palabra contra la dictadura irani o la dictadura chavista u otras dictaduras. Pero nuestro presidente y sus compañeros de Gobierno, que dicen estar a la izquierda de la izquierda, nunca se han conmovido por la violación permanente de los derechos humanos en Irán o en Venezuela. A Sánchez y a los suyos les ha traído al pairo que a las mujeres iraníes las detengan, las torturen y que en muchos casos terminan asesinadas, por enseñar medio centímetro de cabello.

Pero ahora, de repente, el presidente, en una declaración institucional, además de colocarse contra Trump se ha lamentado de lo que viene haciendo el régimen iraní. Dado su silencio anterior, parece que no se ha enterado hasta ahora. Pero bienvenido al club de quienes llevamos tiempo señalando la persecución de las mujeres por parte de los ayatolas de Irán.