El viento se coló en la campaña

Creado: Actualizado:

Apenas apagados los ecos del debate electoral en el que hubo más simbología que otra cosa, llegó el viernes de pasión con algo de adelanto. El viento se llevó los trajes azules de los tres líderes, la corbata granate de Carlos Martínez y las dos azules de Carlos Pollán y Alfonso Fernández Mañueco. A cambio dejó en León a Alberto Núñez Feijóo y a José Luis Rodríguez Zapatero. La diferencia entre ambos es abismal. Feijóo llegó a Valencia de Don Juan y compartió mesa y mantel con el alcalde Pepe Jiménez, como es lógico cuando se es compañero de partido; luego, llegó a La Bañeza y compartió mitin con el alcalde Javier Carrera, lo normal. En el lado contrario, Zapatero no compartió nada con el alcalde de León. José Antonio Diez cada vez es menos de todo. Menos alcalde, menos compañero y menos socialista. Y cada vez es más de lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues lo que no es alcalde, compañero y socialista. Ahora, eso sí, aquello que sea lo es porque incomprensiblemente sigue teniendo palmeros en la parte contratante de la primera parte. Hay fotos que son innecesarias, aunque hagan ilusión o puedan parecer obligadas. ¿Habrá valor para quitarlo de la lista del 27? ¿O solo lo hay para insultarlo en privado?

En vox mantienen la fórmula de que si el amado líder Santiago Abascal no viene a León al resto no se les nota. Vamos, que no hacen nada notable. La UPL no salió muy bien parada del día de ayer. Vino Esperanza Aguirre y dijo que no estaba segura de que Salamanca y Zamora quisieran juntarse a León. Y, por si fuera poco, también dijo que a León se le defiende desde dentro del marco nacional. Al margen de doña Esperanza, Alicia Gallego tiró de tópico y prometió poner las cuencas mineras a la altura del paraíso. Ya.

Independientemente de lo reseñado, las porras entre todos los que tienen algo que ver en esto de las elecciones fueron protagonistas. Las hay de todos los colores. En León van desde el triple empate entre PP, PSOE y UPL hasta que va a ser la lista más votada la del…todas, salvo Vox, que puede crecer. O No. Vamos, que nadie tiene ni idea de lo que puede ocurrir el domingo 15. Sigma Dos, en su encuesta para RTVCYL, asegura que ganará el PP, que el PSOE no caerá tanto, que Vox no subirá tanto y que el resto dios dirá. Sea como fuere, quedan siete días de campaña y algunos van ya con la lengua fuera. Ánimo. Cualquier cosa puede pasar en un periodo de tiempo que puede ser tan corto como largo. Es la política.