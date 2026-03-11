Derrota narrada a 672 millones de personas

Creado: Actualizado:

La derrota de la Cultural, este lunes, en el estadio del Almería es probablemente la que mayor eco ha alcanzado a nivel planetario. Recientemente, el popular jugador portugués Cristiano Rolando adquirió el 25% del club andaluz a través de CR7 Sports Investments, una filial de su sociedad empresarial CR7 SA, en lo que calificó como una «inversión estratégica». Por ello, la afición del Almería le dio la bienvenida con dos mosaicos en la grada con los lemas: «Vamos con todo» y «Siuu». Cristiano, al conocer el 3-0, lo celebró en redes con un «Gran victoria hoy. Seguimos UD Almería», que compartió en su Instagran, que siguen más de 672 millones de personas.