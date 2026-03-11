Creado: Actualizado:

Contando el día de hoy quedan tres de campaña electoral. Entramos en el momento de la verdad y parece que ninguno de los candidatos ha llegado a meter la pata a fondo. Bueno, eso si no se tienen en cuenta las ofensas de Carlos Martínez, el líder del PSOE, al sentimiento leonés, que no leonesista. Martínez, cada vez se lía más cuando se quiere enmendar a sí mismo con aquello de que esta Comunidad es Castilla y León y Castilla y Burgos y Castilla y Segovia y así hasta las nueve provincias. El fin de semana lo acabó diciendo que la región leonesa es una Castilla en la propia Castilla. Vino a decir el lince soriano que “es imposible no sentirla así”. Imagino a los socialistas de León echarse las manos a la cabeza al oír a su candidato. En las urnas de León, al PSOE autonómico le salva que el puño y la rosa es una marca y casi nadie vota por el candidato sino por lo que representa, pero a buen seguro que estas estupideces le van a pasar factura. Se sea o no autonomista, en León no se admiten bromas con el Reino de León.

Mañueco sí ha entendido esto. Por esa razón ha visitado León mucho más que cualquier otra provincia, ha multiplicado su presencia a este lado del Manzanal y al otro. Y aunque para el PP también vale lo de la marca a la hora del voto, el candidato no ha ofendido un sentimiento arraigado como es el de León para los leoneses. Y por eso en la campaña electoral casi no ha aparecido eso de Valladolid nos roba salvo en el imaginario de Alicia Gallego.

A Santiago Abascal no se le atisba ni un reconocimiento expreso sobre León y sus especiales circunstancias ni tampoco un desprecio. Pero es que a Abascal solo se le oye hablar de la España unida, como mucho con la división romana de ulterior y citerior. Las fronteras provinciales las conoce y las autonómicas las sabe pero las repudia. Así son las cosas.

Por cierto, pese al aburrimiento del primer debate me tragué el segundo. Fue para llegar a la misma conclusión que con el primero. Mañueco ha ganado los dos debates porque no ha perdido ninguno. Eran dos candidatos contra el presidente en funciones y Pollán y Martínez no pudieron acorralarle. Se le notan las tablas al salmantino del mismo modo que se le nota la bisoñez al soriano y la falta de mensaje propio de Pollán. Es una lástima que no pudiera estar en el plató Alicia Gallego. La leonesista podría haber explicado su proyecto. Aunque bien pensado, la habrían sobrado todos los minutos menos uno. El que lleva decir eso de León solo, porque más proyecto no hay por lo visto en la Diputación Provincial.