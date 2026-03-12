Censura, que algo queda

Creado: Actualizado:

A unos les gusta el olor del napalm por las mañanas; a otros, el de la censura por las tardes. Lo digo por lo que ha pasado en Collado Villalba con la concejala de la Mujer.

De la mujer pava, aquella que se escandaliza porque en una obra teatral dicen «chocho» y que pone el grito en el cielo si se roza el manto del santo patrón de la decencia. Es decir, ella. Porque yo no conozco a ninguna otra. Ni Sor Citroën.

Mira, cosas peores se han oído en el difunto Sálvame Deluxe cuando Jorge Javier preguntaba al invitado si era más de mortero o de monedero. Y cosas mejores se han visto en Shame, la perturbadora película de Steve McQueen (el director) en la que Michael Fassbender planta todo su poderío delante de la cámara.

En esa escena, al ver cómo la pantalla se llenaba del método interpretativo —algo así como dos latas de cerveza Coors puestas en fila, que decían de Steve McQueen (el actor)—, una señora soltó: «Ay, hija mía, ojalá mi Paco estuviera tan bien dotado».

El patio de butacas se vino abajo de las risas. Esa señora es la que se pone hecha un pincel, deja a su Paco viendo partidos antiguos en los que gana el Real Madrid y se va con sus amigas al cine, a una conferencia, a un club de lectura, a pilates o a un taller de comida vegetariana, que su nieta mayor, la de su Francisco, no come carne ni pescado, y ella quiere saber cómo se cocina el tofu ese para hacérselo los fines de semana.

Bastante la han censurado ya en la vida para que, ahora, le censuren un monólogo. Como si no tuviera criterio: cuando no le gusta algo, se levanta y se va. Chimpún.

Tiene más educación que la concejala censora del PP. Y que el del PSOE que le ha tirado un café al de Vox. ¿De dónde sale esta gente?