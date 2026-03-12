Un 'mailing' electoral cada vez más pulido

Creado: Actualizado:

En los colegios electorales está sobradamente probado que son muchas las personas que acuden con sus papeletas preparadas de casa. Por eso, existe un interés creciente hacia la calidad del servicio de mailing que se dirige a los electorales con mensajes normalmente breves pero pensados para que cada votante disponga del sobre y la candidatura en tiempo y forma. Por eso, también se cuidan los tiempos. Aquellos sobres llegados con demasiado tiempo forman parte de la historia. En estas autonómicas incluso estos últimos días sigue el reparto en zonas céntricas como Eras de Renueva. Unos sobres que presentan imágenes muy distintas: el PP insiste en su mensaje de las nueces, el PSOE incluye como remitente a Carlos Martínez, Vox no pone identificación y UPL se exhibe con claridad.