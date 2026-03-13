Aparece también en un cajón la autovía a Orense

Creado: Actualizado:

Cuando el 15 de marzo de 2019, hace justo siete años, salió publicada en el BOE la aprobación del primer tramo de la autovía hacia Orense, los medios de comunicación lo celebraron por todo lo alto. Se acumulaban entonces años, literalmente, de promesas, plazos y previsiones sin éxito. Parecía que esa era la buena: «Fomento aprueba el tramo de la A-76 Villamartín-Trobajo» fue el titular de aquella jornada, acompañado por el subtítulo: «El Ministerio da el visto bueno al expediente de información pública y al proyecto técnico». Quizá tenía algo que ver que en pocas semanas había elecciones generales (28 de abril). Pero, de aquello, nada de nada. Ni siquiera se llama ya igual el Ministerio. Ayer, tras el anuncio sobre Tvitec, le tocó resucitar a esa autovía ‘fantasma’ que como el Guadiana sale a la luz cada vez que toca ir a las urnas.