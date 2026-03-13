¿Europa se rinde?

Creado: Actualizado:

Una cosa es reconocer que una Unión Europea emparedada entre la Rusia de Putin y la América de Trump lo lleva crudo, y otra que tenga que hacerse el harakiri por ello. Tampoco es lo mismo, en consecuencia, que la máxima autoridad política de la Unión, la democristiana Ursula Von der Leyen, alerte del marrón, que ofrezca a Europa la katana con la que practicarse el autodestripamiento, que es lo que hizo el otro día quedándose, acto seguido, tan ancha.

A Europa, el último vestigio de civilidad que va quedando, no le llega la camisa al cuerpo desde que los dos tipos que más la odian se coaligaron y empezaron a cambiarse cromos: éstos de Venezuela, Cuba e Irán para mí, y el de Europa para ti. No es que Trump y Putin los tuvieran repetidos, sino que los necesitaban para ir completando las colecciones con las que sueñan, pero nadie podía imaginar que la mismísima presidenta de la Comisión Europea se expresara en términos tan de rendición, pues una Unión Europea sin valores, sin reglas, sin sumisión a los principios de las Naciones Unidas y renunciando a proyectar su modelo democrático al mundo, esto es, plegándose y sumándose al caótico salvajismo que imponen los citados colegas, dejaría de ser quien es, que es una manera particularmente dramática de morirse.

Entre el neerlandés Mark Rutte, que por su obsceno y lacayuno alineamiento con Trump ha dejado a Europa con su paraguas defensivo hecho una pena, y ésta Von der Leyen que defiende la idea, llamémosla así, de que hay que morirse para sobrevivir, nuestra Europa se asfixia, y ya procuran los trumpistas y los pro-rusos que la socavan desde dentro que termine asfixiándose del todo, sin una gota del aire que le ha dado vida, mal que bien, hasta ahora. Es verdad que Ursula ha reculado, pero también que no se ha desdicho, pues la tirita de formal adhesión a los principios políticos y morales de Europa que ha puesto no alcanza ni remotamente a curar los estragos de su primer llamado a la rendición incondicional, a la muerte en vida.