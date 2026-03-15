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Para homenajear el decimocuarto aniversario del último experimento político español, que empezó con miles de ciudadanos acampados en las plazas y terminó con los representantes que capitalizaron sus votos asentados en un chalé con piscina de una urbanización madrileña de lujo, aquí se celebran este domingo elecciones autonómicas. Todo lo que ha sucedido en el país desde entonces proviene de ese movimiento que, como respuesta al bipartidismo, alumbró primero un partido a la izquierda de todo, luego una marca blanca que de tanto querer parecerse a la UCD acabó en la cuneta del CDS y, al final, como reacción a todo el laboratorio de ingeniería social, gestó un movimiento de extrema derecha del cual nadie del resto de agentes parece querer responsabilizarse ahora. Ese ecosistema enmarca los comicios en los que la comunidad autónoma más inmovilista de toda España se convierte de pronto en el escaparate que observa el resto.

Las elecciones acaban con 15 días de campaña sin ideas, ni discursos inteligentes, ni proyectos a los que fiar el futuro que no sean los de siempre, pero cuatro años después de que tampoco se hayan llevado a cabo. En este debate estéril, el PP se ha centrado en advertir de lo que no hace el Gobierno en León, que coincide con lo que dejaron para hacer ellos, como el polígono ferroviario de Torneros o la vuelta de los trenes de Feve. Agitan el árbol para recoger las nueces, sin explicar por qué 39 años seguidos de sus políticas en la Junta han determinado la realidad que vivimos. A la contra, el PSOE insiste en que harán lo que no han hecho desde el Ejecutivo central y prometen que, si gobiernan, acabarán con el centralismo del que forman parte indispensable. Quieren un cambio para que nada cambie y se publicitan como los más leonesistas, sin que aclaren de qué hablan cuando hablan de leonesismo, mientras niegan la reivindicación de la Autonomía Leonesa. Sin esta careta, que se ponen en el Ayuntamiento de León y la Diputación, la bandera le queda para UPL, que no acierta cómo ondearla, mientras Vox azuza el miedo con un puñado de consignas xenófobas y machistas debajo de las que no hay nada cuando se rasca. Vayan a votar. Ustedes sabrán. A ver dónde nos lleva este 15-M.