Rechazada la querella por Barbate

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El Tribunal Supremo ha rechazado una querella contra el Gobierno central por la muerte del leonés David Pérez Carracedo y el gaditano Miguel Ángel González Gómez, los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por una narcolancha en Barbate. La querella, presentada por la asociación Libertad y Justicia, acusaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de presunta omisión de medios materiales en la muerte de dos guardias civiles. Para el alto tribunal, «la toma de decisiones discrecionales de un presidente de Gobierno —en este caso de un ministro— no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal".