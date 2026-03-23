Un coche así

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Ocurrió el último verano y me lo cuentan ahora. Raúl Álvarez Matarrasa, natural de Boñar a un lado, estudia arquitectura en Madrid, cosa de temer porque cuando acabe podrá acabar él con la poca arquitectura tradicional que queda por allí. Le paga el colegio mayor un tío materno que tiene dos pescaderías en los Madriles, centro algo caro en el que sobran pijos de dos vueltas y media contagiando en algo al mozo, pijotería que al volver se la espanta su padre en dos minutos porque le pone inmediatamente a apilar leña, cuidar sus veinte vacas, ayudar o limpiar la reguera, faenas de las que siempre intenta desertar alegando algún curso de recuperación o un viaje de estudios. Y resultando que dos amigos suyos del colegio mayor se iban de sandungueo a un hotel de La Toja, al pasar por Benavente se acordaron de su coleguita el cazurro Raúl y se dijeron ¡coño, podríamos desviarnos y pasar a saludarle!, ¿cómo dices que se llamaba su pueblo?... Acabaron dando con el nombre. El gps les alineó la forma de llegar. Y llegaron. Era media mañana. Para averiguar la casa tuvieron que preguntar. Y allá se fueron a darle al picaporte. Sólo estaban la madre y el hermano pequeño que les abrió la puerta y les dijo que Raúl estaba con su padre, que habían ido a llevar el ganao... y a no sé qué más. El prao está en la cimera del pueblo, ¿veis aquellos chopos?, pues al pie. Y allí encontraron al padre, pero no a Raúl, que le mandó a arreglar la cancilla de otro prao. Mientras le esperaban le dio palique al paisano el más lenguaraz de los amigos, Luis Andrés Marcial de Torres, andalú con su remoquete señorito y una grasia que no se pué aguantá (o sea, la aguanta nidiós) y preguntó al buen hombre si aquel prado era suyo. Y resultó que no, que era arrendado, que los prados suyos estaban en la vega baja, más un trozo de monte con mucha escoba que vale poco. Alexis Luis dijo entender también del campo y de ganao... de lidia... y le dio pruebas: Pue mi papá tiene una finca en Jeré que tardamo lo meno tre día en recorrel-la en coshe... Pues nosotros —replicó el paisano— también teníamos un coche así y tuvimos que venderlo.