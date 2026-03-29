Pegasus, los ojos de la DGT en el cielo

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Conducir a velocidad excesiva, usar el móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad o consultar papeles dentro del vehículo... Ninguna de estas conductas irregulares escapa al control de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), los 'ojos' implacables de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el cielo, que cumple 65 años. En estas seis décadas de existencia, sus helicópteros, conocidos popularmente como Pegasus, acumulan alrededor de 250.000 horas de vuelo y 120.000 misiones de vigilancia de las carreteras. Vuelos los 365 días del año a una media de entre 4.000 y 5.000 horas anuales en misiones de vigilancia que copan todo el territorio nacional.