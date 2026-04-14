Espinete casi no existe

Creado: Actualizado:

Les cuento dos cosas que hasta ayer no sabía y otra que supe hace tiempo ya. Las tres, extrañamente, se han liado en mi mente aunque dos de ellas no tienen aparentemente nada que ver. Conocimiento número uno: este lo encontré en un libro sobre Barrio Sésamo. Al parecer la Gallina Caponata, creación enteramente española, estaba dando problemas a los directivos de RTVE de la época.

El motivo era que los derechos no pertenecían a la cadena, sino a los directores del programa que habían creado el muñeco. Al parecer, estaban preocupados por el uso publicitario que se podía hacer de la gallina, querían asegurarse de que sólo anunciase productos relacionados con la infancia y temían ver al caracol Perejil anunciando, por ejemplo, Marlboro (eran los 70, recuerden, cuando todas las cosas impensables aún podían ocurrir).

El caso es que, curándose en salud, decidieron anular las apariciones de Caponata y Perejil, despedir a esos creadores y, con urgencia, buscar un sustituto y, a la vez, dejar a Emma Cohen sin trabajo, puesto que era ella la que interpretaba a Caponata. Había poco tiempo, Ábrete Sésamo, como se llamó en esa primera etapa, era un éxito y los compromisos con Jim Henson eran imperativos. Ahí alguien rescató a Kippi Ben Kippod: en la televisión de Israel también se emitía una versión local de Barrio Sésamo.

Nada más empezar los creadores de allí habían diseñado a un erizo rosa que duró muy pocos programas. El público no lo aceptaba, no hacía gracia. Sin embargo alguien en España pensó que la manera más rápida de tener un nuevo personaje era usar un diseño que ya existía y confiar en que Chelo Vivares, la mujer que se enfundaría el traje, supiera darle una personalidad que sí gustase aquí. Así que no, Espinete no era español.

Conocimiento número dos: Chelo Vivares recibió la llamada para interpretar a Espinete en el despacho de Telefónica en el que trabajaba para ganar algo mientras lograba o no asentar su carrera de actriz y dobladora. Cuando colgó fue a la mesa de su compañero de despacho a contarle alborozada la noticia. El chico, Pedro, un chaval manchego que también trabajaba allí esperando algún día dirigir películas, se alegró. Pasaban ambos ratos muy buenos hablando de aquellas películas clásicas de Hollywood que iban a ver a la filmoteca.

Conocimiento número 3: David O. Selznick estaba muy interesado en un guion de Vittorio de Sica llamado ‘El Ladrón de Bicicletas’. Tanto que ofreció producirlo en USA si el protagonista era Cary Grant. Vittorio prefirió hacer una película barata como su anterior ‘El Limpiabotas’ con un actor que no era famoso pero tenía, como el quería, las manos llenas de callos. Hizo historia del cine.

No, no hay moraleja, aunque en mi cabeza si la hay y, quizá, en la de alguno de ustedes.