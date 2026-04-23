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Ciento veinte razones para seguir pasando a la página siguiente, es un buen título para iniciar una reflexión, para poner un título o buscar una argumentación. Pero no nos perdamos en el número y si en lo importante, en este caso, en el periodismo de verdad y la pasión por la profesión de contar lo que sucede. Eso, si me lo permiten, a mí me suena a Diario de... León. Cada mañana miles de leoneses empiezan el día con el decano de la prensa provincial en sus manos, deseosos de asomarse a esa ventana de noticias, sucesos y opiniones que es parte de su mundo, de la conciencia de una tierra que a lo largo de un siglo y casi un cuarto ha ido cambiando.

El Diario ha sido protagonista de la evolución histórica de un territorio que imprime carácter en sus habitantes, los cuales volcados en sus quehaceres diarios, siempre, han tenido una visión universal.

Visión de un mundo que no les es ajeno y que influye en sus vidas, pero el cual es lo que es, también, gracias a la aportación de unas gentes que han tenido que recorrer los cuatro puntos cardinales de este planeta azul tan grande y tan pequeño.

El Diario ha sido el cronista de una provincia orgullosa de sus tradiciones y sus grandezas. Añorada por sus hijos cuando están lejos. Campo de batalla de los que la habitan y muchas veces olvidada pero que ha aportado mucho a España y a la Cultura e Historia Universal. Una provincia que tiene un gran problema, no creer en sí misma y que como dijera el gran Azorín es «un conjunto de comarcas mal avenidas».

Llevar una editorial durante 120 año, día a día, tiene un gran mérito, en especial cuando tiene un único fin sobre todo lo demás, llevar la información objetiva a los lectores para que estos se informen y desarrollen sus propias opiniones.

En un escenario enrarecido como el actual no es, ni ha sido, fácil pero los leoneses podemos presumir y estar agradecidos de un medio de comunicación que ha sabido adaptarse a los tiempos y a las nuevas tecnologías. Qué ha cambiado con los años sin perder su esencia y ha mantenido lo que debe ser la bandera del periodismo, informar de manera verad y no sensacionalista. Un periódico que ha reflejado la diversidad de un territorio que no es homogéneo pero que tiene un denominador común, personas tenaces, luchadoras y que forjan cada mañana su futuro.

El Diario, al igual que ellos cada mañana, sale a las calles a dar la batalla por sus lectores. Lectores deseosos de leer unas páginas para que les pongan en contexto la actualidad.

Hoy en día, con un Siglo XXI que avanza inexorable e implacable hacia horizontes que aunque pueden ser imaginados llegan en un clic, ser periodista... de los de verdad... se convierte en una continua gymkana. Ser fiel a los principios de una profesión, fundamental para que la democracia perviva, es cada vez más difícil, pero al mismo tiempo más necesario. La sociedad necesita guardianes de la Objetividad, que permitan contrastar datos y opiniones para que cada ciudadano pueda sacar sus propias conclusiones.

Afortunadamente nuestra querida provincia de León puede estar tranquila pues tiene a su Diario, con un equipo humano que por encima de todo seguirá narrando las historias y sucesos de una gran Tierra, con rigor y profesionalidad. Por otros más de cien años, larga vida al Diario de León.