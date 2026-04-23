Los ‘reinos de Taifas’ de Vox... desafinan

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En Vox existe un problema de coordinación que se hace más evidente cada día que pasa. Ayer mismo, se anunciaba el segundo acuerdo de gobierno con el PP. Tras el pacto de Extremadura llegaba el de Aragón. Pero justo a la misma hora, los populares marcaban discurso propio sobre el asunto de la «prioridad nacional» en toda España para los nacidos en el país. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se indignó y criticó por «incoherente» que el PP vote en contra de una iniciativa de su partido. Incluso lanzó una amenaza sobre la «influencia» de este hecho en las negociaciones de Aragón y Castilla y León. Pero le faltaba información...