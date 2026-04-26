Escribiendo la historia, forjamos el futuro

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Somos nuestra memoria, la que guardamos como un tesoro por miedo a que se pierda o se desvirtúe con el paso del tiempo. Los recuerdos se escriben en esa página en blanco que va, línea a línea, mostrando la vida, las experiencias, los compromisos y también los acontecimientos. Se trata de todos aquellos momentos, a la postre determinantes para el devenir de un territorio, que somos afortunados de vivir en primera persona quienes nos dedicamos a esta apasionante profesión, a veces ingrata, que se llama periodismo.

Cuando me proponen escribir esta tribuna, me esfuerzo en echar la vista atrás para desempolvar mis recuerdos, esos que ilustran mi vida profesional y que reflejan, desde la mirada de aquella joven, una parte de la historia reciente de León. No quiero ser pretenciosa, más aún cuando estas líneas homenajean al Decano, que a lo largo de 120 años —ahí es nada— ha escrito día a día, a tiempo real, la crónica del camino que ha recorrido esta provincia.

No entiendo cómo era posible lanzar un periódico en 1906, de ahí que mi siguiente reflexión no pretenda más que evidenciar lo mucho que los avances tecnológicos han facilitado la labor del informador. Sí recuerdo cómo se trabajaban las noticias en 1990. Las únicas herramientas que estaban a nuestro alcance eran el atrevimiento, la calle y el teléfono. Fórmula mágica para escribir en aquella Olivetti la noticia del día, a falta de ordenador, internet o IA. Así se forjan los contadores de historias, me decían mis maestros, que a fin de cuentas es lo que somos.

La información es precisamente eso: escribir una historia como si fuese la última, a sabiendas de que tiene fecha de caducidad y que mañana será otro día y otra historia.

Y en ese ejercicio más evocador que memorístico encuentro uno de los conflictos que han cambiado el rumbo de esta provincia y que, en paralelo, han marcado el mío. La mayor crisis económica vivida en la provincia comenzó con la marcha negra. La movilización de 500 mineros en 1992 resultó ser el preludio de una muerte anunciada. Sin embargo, el sector agonizó más tiempo del conveniente, lo que lastró todas las esperanzas de los pueblos que vivieron del monocultivo.

No eran solo episodios laborales, sino el reflejo de una transformación estructural que afectaría de manera decisiva a comarcas enteras. Los medios locales fuimos testigos directos de ese proceso, narrando tanto la dimensión económica como el impacto social que comenzaba a hacerse visible en el territorio. En este punto, debo romper una lanza a favor de la información trabajada desde el terreno y del valor que tiene para quien la consume. Quizás sea ese el éxito de un periódico como el Diario de León, que ha sido lectura obligada para generaciones de paisanos, entre los que me encuentro.

Hecho el inciso, los medios locales no solo narramos la urgencia de acometer una reconversión que detuviera el declive de comarcas que durante décadas han vivido del carbón, sino que fuimos partícipes del drama junto a cada uno de los protagonistas. 2015 representó,para mí, ese encuentro personal con los danmificados en el Bierzo, tocados por el abrupto cambio de rumbo de una vida previamente planificada. Aún hoy se siguen buscando proyectos que suplan, en cierta medida, la riqueza que la mina procuró a toda una provincia, a todo un país. El mismo anhelo se replica en otras cuencas hermanas.

En este largo trayecto vital, donde vas perdiendo juventud y rebeldía y vas ganando esa madurez reflexiva, encuentro hitos importantes para León que sirven de ayuda para evadirme de esa sensación de impotencia y aferrarme a la esperanza.

La inauguración de infraestructuras como la llegada del AVE a León o el desarrollo de espacios como el Incibe (antiguo Inteco) en la capital, ofrecieron nuevas perspectivas, aunque no exentas de incertidumbre. Estos proyectos simbolizaban los intentos de reorientar el modelo productivo hacia sectores vinculados al turismo, la tecnología, la seguridad digital y los servicios. El tiempo ha confirmado que la apuesta era del todo atinada y que hoy León es referencia.

En paralelo, emergieron con fuerza movimientos de reivindicación territorial. Las movilizaciones en favor de una mayor atención institucional, así como el resurgir del debate sobre la identidad leonesa, han puesto en evidencia la necesidad de articular un proyecto de futuro para León más allá de las recurrentes pero poco útiles mesas y plataformas. El tiempo es oro y esa premura puede hacer que nos sacudamos el polvo del victimismo para empezar a construir una provincia que las nuevas generaciones puedan heredar sin miedo a que sea peor que la nuestra. Desafortunadamente, el contexto actual no parece ser propicio para el consenso, los proyectos comunes y la altura de miras. Y aquí estamos...

Decía Arthur Miller que un periódico es una nación hablándose a sí misma. Me permito hacer el paralelismo para hablar del papel que hoy acoge con cariño mis palabras y que siempre ha estado conmigo, cuando he permanecido en el territorio o, como ahora, mirando por el rabillo del ojo desde la distancia. El Diario de León es una provincia que se lleva hablando a sí misma durante 120 años. Mi más sincera felicitación.