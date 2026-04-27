La tormenta que aisla al PSOE asturiano

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La tormenta política en torno al accidente de Cerredo ha escalado de tal forma que el PSOE asturiano ya no puede evitar la crisis. Se ha convertido en un partido cada vez más ailsado, en medio de un asedio que no cesa ni siquiera desde sus socios parlamentarios. El informe sobre la tragedia elaborado por la comisión presidida por Covadonga Tomé ha conformado un frente común que une a la oposición con sindicatos cercanos como SOMA y CC OO, un escenario que convierte en grotesca la postura de rechazo del PSOE a las conclusiones que reclaman responsabilidades políticas en el seno del Principado por la muerte de los cinco mineros leoneses.