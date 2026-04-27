La identidad es una cárcel

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El título de las Hojas de hoy es una frase/idea de la escritora y artista argentina Camila Sosa Villada en una entrevista con motivo de su reciente novela La traición de mi lengua. Es una afirmación que parece contradictoria, ya que es cierto que todos buscamos la identidad que nos defina, más aún en el mundo literario. El poder ser identificado por una manera especial de hacer las cosas, desde ya la época de Thot, el dios egipcio que inventó la escritura. Pero hoy se están diluyendo los límites entre literatura y comercio, con una tendencia hacia lo segundo. «Se está perdiendo la memoria de la gran literatura —escribe Enrique Vila-Matas— porque va todo por las novedades y, por tanto, es difícil que hoy en día se publiquen los grandes autores como novedad».

Es verdad, a mi juicio, que «la literatura se basa en el entretenimiento, sin él no tiene sentido», tal como opina Mick Herron. Pero tiene que haber un cierto talento detrás, no solo unos buenos cauces publicitarios y de distribución de cierto famoseo.

Lo esencial para salir del paso está, por ejemplo, en el libro que Christopher Vogler publicó con el título de El viaje del escritor: relaciona en él las estructuras míticas y sus mecanismos con el arte de escribir obras narrativas y guiones de aceptable eficacia. Incluso alguien puede descubrir ciertos toques maestros para estructurar los argumentos narrativos y concebir personajes realistas. Pero ojo los que buscan solo flashes, fama y dinero literario, siempre difícil, precisamente por las actuales limitaciones del lenguaje. Escribe David Bueno en El arte de ser humanos: «Tienen un gran poder las metáforas en nuestro lenguaje, que también la tecnología digital nos está limitando. Porque los textos son cada vez más cortos y no podemos hacer metáforas, se precisan mensajes directos. Pero es que una metáfora activa en nuestro cerebro zonas que el lenguaje oral sencillo, por sí mismo, no activaría. Y eso lo que hace es enriquecer la percepción de aquello que nos estamos contando».

En este breve acopio de referencias no cabe la menor duda de que saber por/para qué escribir condiciona, enriquece, dispone los mecanismos para definir la propia identidad. La poeta segoviana Elvira Sastre (1992), y es uno de los tres ejemplos que traemos al escenario, escribe, según cuenta, por puro instinto y necesidad de desahogo –«es algo corporal y mental»-, aunque afirma igualmente que «del mundo cultural no soporto que a veces importen más los autores que los libros». Enrique Vila-Matas tiene su propia proyección: «Escribo para divertirme, para ocupar el tiempo de una forma que me gusta». No me resisto a finalizar sin escuchar el parecer de la leonesa Mayela Paramio Vidal en Relatos en diáspora: «He de admitir que escribo por imperiosa necesidad, así de simple. Ya sé que quedaría mejor acudir al halo romántico de acercarse a la esencia demiúrgica, que desplegar las alas del albatros en pro de lo sublime, efímero a los mortales, pero, aunque he de reconocer cierta impresión de hallazgo de triunfo al encontrar la palabra exacta que encierre un concepto, es más la necesidad de caza lo que me guía a atrapar un pensamiento que me viene rondando la mente sin tregua».

Acabo pensando que quizá los escritores sean muy raros y/o tengan muchas cárceles abiertas.