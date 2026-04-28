León y El Bierzo: memoria, identidad y porvenir

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Las efemérides no son aquí simples fechas, sino hitos que ayudan a entender una identidad colectiva. Este año, se cumplen 120 años del periódico referente en nuestra provincia de León, y como tal, vaya por delante mi más sincera felicitación.

Hoy, sin embargo, me gustaría escribir acerca de la memoria nuestra provincia y de nuestra comarca berciana, tan bien reflejada en innumerables ocasiones por este diario, que, aparte de todos los parabienes que justamente ha recibido en distintas tribunas, yo lo definiría con la que para mí es la más importante: compromiso con nuestra provincia.

Hablar de la provincia de León es recorrer un territorio que ha sabido hacer de su historia una seña de identidad firme y, a la vez, un punto de partida para reinventarse. Desde las raíces del viejo Reino de León, cuyas Cortes de 1188 son reconocidas como las primeras manifestaciones del parlamentarismo europeo, hasta la vitalidad cultural y social de hoy, León ha sido siempre un espacio de encuentro entre tradición y cambio, entre la resistencia de lo rural y la aspiración de progreso.

El pasado leonés es profundo y decisivo. Fue aquí donde se alumbraron algunas de las primeras formas de representación política en Europa, y donde el peso de la historia dejó una huella visible en el patrimonio, en las ciudades y en los pueblos. Durante siglos, la provincia vivió al ritmo de la agricultura, la ganadería y, más tarde, de la minería. En comarcas como El Bierzo, el carbón no solo fue motor económico, sino también columna vertebral de una identidad colectiva forjada en el esfuerzo y la solidaridad.

Sin embargo, el declive de esos sectores tradicionales marcó un punto de inflexión. El cierre de explotaciones mineras y la pérdida de población han dejado cicatrices visibles: pueblos que se vacían, generaciones jóvenes que buscan oportunidades fuera y una sensación persistente de olvido institucional. Este proceso, compartido por muchas zonas del interior de España, adquiere en León una intensidad particular por la fuerte vinculación entre territorio e identidad.

Pero León no es solo nostalgia. En el presente, la provincia está demostrando una notable capacidad de adaptación. La capital leonesa se ha consolidado como un referente cultural y universitario, mientras que otras localidades buscan su espacio en sectores emergentes.

El Bierzo, por su parte, ha sabido diversificar su economía apoyándose en la agricultura de calidad, el vino, la agroindustria y un turismo cada vez más vinculado al paisaje, la gastronomía y el patrimonio.

La recuperación de la Tebaida berciana, el impulso del Camino de Santiago como eje vertebrador y la puesta en valor de los productos con denominación de origen son ejemplos de cómo tradición y modernidad pueden convivir con éxito. A ello se suma un tejido social activo, asociaciones, emprendedores y colectivos que apuestan por mantener vivo el territorio desde dentro.

Sin embargo, los retos siguen siendo enormes. La despoblación, el envejecimiento, la falta de infraestructuras y la necesidad de una mayor inversión pública son cuestiones que no admiten demora. La conectividad digital, la mejora de las comunicaciones y el apoyo decidido a la iniciativa local son claves para garantizar que vivir en León o en El Bierzo no sea una opción de resistencia, sino de oportunidad.

El futuro de la provincia pasa, en gran medida, por reforzar su autoestima colectiva y por exigir un papel más activo en las decisiones que afectan a su desarrollo. También por atraer talento, facilitar el retorno de quienes se marcharon y crear condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir su vida sin renunciar a sus raíces.

León y El Bierzo tienen algo que no se puede fabricar: identidad, paisaje, historia y comunidad. La tarea ahora es transformar ese capital en un proyecto de futuro sostenible, inclusivo y ambicioso. No se trata de mirar atrás con melancolía, sino de hacerlo con inteligencia, para entender de dónde venimos y decidir con claridad hacia dónde queremos ir.

Porque si algo ha demostrado esta tierra a lo largo de los siglos es su capacidad para resistir, adaptarse y seguir adelante. Como reza el la letra de una de mis canciones favoritas, Walk of Life, dedicación y devoción, algo que tenemos intrínseco los leoneses y los bercianos por nuestro territorio y como un modo de vida. El reto del presente es, precisamente, convertir esa resiliencia, dedicación y devoción en progreso real. Y hacerlo sin perder lo que hace de León un lugar único.

No me puedo olvidar de lo que ha sido mi profesión durante muchos años, el deporte, que siempre ha surgido como un elemento vertebrador de la sociedad leonesa, encontrando en sus equipos y en sus disciplinas deportivas, una forma de proyectarse al exterior. Equipos centenarios como la Cultural y mi querida Ponferradina, son buen ejemplo de ello, sin olvidarme de los deportes autóctonos y cientos de clubes y deportistas que han llevado el nombre de nuestras ciudades y pueblos por todo el mundo.

Mención aparte merece mi Ademar, que ha situado a León en la élite nacional e internacional durante décadas, convirtiéndose en un referente que ha trascendido lo deportivo, y que un servidor aún conserva muchas fotos y alguna que otra portada de mis años de jugador.

Celebremos y felicitemos al Diario de León por más de un siglo compartiendo con sus lectores el periodismo de vocación, compromiso y de servicio público que siempre han tenido a gala con nuestra provincia.