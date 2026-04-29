Esas palabritas

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Estamos este y yo hasta los perendengues de las palabritas sobadas que no se apean hoy del candelabro, encabezando el hartazgo esas dos que inundan la verborrea política a lo tonto y la periodística a listo, dos: relato y resiliencia. Y ya puestos, pedalean ahí sin cesar algoritmo y distopía. Macagontó, dice este. Vayapordiós, digo yo, ese dios de la gramática pija, que si al menos fuera parda, otro gallo cantaría o reiría.

Cada poco se ponen de moda palabrerías, aun acabando gagá al poco. Siempre fue así, desde los latinicultos de Góngora al diccionario cheli o caló que visitaban Umbral o Del Pozo. Pero la inmensa mayoría muere de puro manidas. Sólo alguna pervive y unas pocas hasta son bendecidas por la Rae, aunque no por entrar en el diccionario acaben siempre saliendo de la boca (de las 93.000 palabras que tiene el nuestro, el hablante medio sólo usa al día de 300 a 500, y entre 500 y 1.000 el hablante culto; el resto, mudas sine die o muertitas del todo).

Después está, cómo no, la churrería british del milenial friéndonos con el spoiler (aquello que adelanta el final de una historia), random (aleatorio o casual), crush (flechazo o atracción), troll (cabrón digital que cuela en redes mentiras, groserías, provocaciones), hater (el que fomenta odio), mainstream (corriente principal), bro (hermano en coloquial, por brother), boomer (los nacidos en los 50 y 60), delulu (fantástico, como Antoñita), fake (más falso que las mulas de Cabo), gymbro (obsesos del gimnasio), nepobaby (hijo jeta de famosos), same (de acuerdo)... cuánta fatiga... y añádase lo que ordeña hoy el político copión: multinivel, transversal, empoderar, aglutinante, cancelación, contracción económica, woke, poliarquía, triangulación, pretorianos, populista, identitario, soberanía reflexiva... Se crean nuevos jardines y se meten en ellos hasta convertirlos en ortigal o en pura selva enmarañada donde la luz y la verdad son incapaces de entrar, que es por otra parte lo que se busca para así poder enmascarar la mentira divinamente. Lo que alivia es que mañana estarán demodés... y la esperanza de que algún día un valiente llame a las cosas por su nombre.