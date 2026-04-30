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Moda y manía manida de puro meneada. Ese mandil. Ese feísimo mandil que se pretende chic y actual, mandil de hostelería piji en restaurante nuevo o gastrobar con aires. Mandil negro de tela gruesa con sus tiritas o ataduras de cuero y algún herraje o hebilla. Mandil de diseño. Terrible mandil. ¿Por qué todo nuevo establecimiento viste a sus empleados de esta guisa si ese mandil es más propio de herrero, soldador o fresador?... Y además, ¿siempre en telas oscuras o negras como si eso les distinguiera llevándolo ya todos por norma?, ¿es que así se disimula mejor la mierda o lo sobao?, ¿desterraron el blanco que obliga a lavados más frecuentes mostrando al cliente la pulcritud del establecimiento?... Y por supuesto, mandil con letras y el logo del sitio, que se vea el postín en tafetán. Ese mandil es papagayo puro. Y su color negro ¿es quizá señal de luto porque al que lo diseña se le murió el cerebro?...

«Mandil, mandilón, justicia o ladrón», canrturreábamos de guajes para ir sorteando entre la peña los dos bandos del juego: policías o ladrones... porque este mandil ladronea moda lejana y ajena. Y entonces se nos refugia la memoria en la vieja casa de comidas cuyas mesas eran servidas por una mujer de pulcro delantal con amplios bolsos y su cinta al cuello con coquetos volantes; y ya en un colmo galante y elegante, cofia ciñendo el pelo. Blanco mandil, como blanco era aquel que los camareros de cafeterías o salones de buen tono se ataban a la cintura llegándoles casi al tobillo y con servilleta blanca como manípulo en el brazo izquierdo. Pero desterraron el blanco impoluto como quien maldice la pureza. Allá ellos, pero hay tradiciones que no merecieron tan grosero ajusticiamiento, como también le ocurre al viejo mandil de pescadero, aquel de grueso tejido de sarga con listas finas verdes y negras, a veces rojas, rayas de estribera que le dicen. ¿Y el mandil de la pastelera o confitera?... ese era la joya, la blanca honradez. ¿Y la humildad del mandil popular que invita a cantar la vieja jota de por aquí: «hay la tienes, báilalá, báilalá, no le rompas el mandil, el mandil... mira que no tiene otro la pobrecita infeliz»?...