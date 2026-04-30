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No sé si son torpes, políticamente insolventes o que sus estrategias las deciden sus peores enemigos, pero el caso es que el PP va de mal en peor. Aceptar, como ha aceptado Alberto Nuñez Feijóo, la propuesta de Vox de que los derechos de los inmigrantes deben ir por detrás de los españoles, no solo repugna sino que es un error. El precio pagado a Vox para gobernar Aragón y Extremadura es pan para hoy y mucha hambre para mañana.

Aceptar los postulados de Vox, como vienen aceptando los dirigentes de las Comunidades Autónomas para poder gobernar, es peor que un error. Por mas que los dirigentes populares esgriman que si Pedro Sánchez, para permanecer en la Moncloa, viene pactando con Bildu, Junts y partidos anticonstitucionales, ellos también pueden pactar con Vox, la respuesta, incluso una respuesta cínica, es que los posibles votantes del PP tienen un «estómago» que no les permite digerir ciertas cosas. O sea Vox.

Estoy convencida de que Vox es el mayor hándicap para que Nuñez Feijóo pueda ganar las elecciones. Si Núñez Feijóo fuera capaz de pedir a los ciudadanos su apoyo asegurando que no gobernará con Vox, podría obtener mejores réditos en las urnas. En mi opinión, Vox es el mejor aliado de Pedro Sánchez para impedir el triunfo electoral del PP.

A eso hay que añadir el deficiente equipo del que se rodea Núñez Feijóo y también no haber sido capaz de presentar un programa de gobierno claro y conciso.

Pero sobre todo con su entrega a Vox va de mal en peor. Aceptar la propuesta de Vox de que haya ciudadanos con más derechos que otros, es una aberración imperdonable.