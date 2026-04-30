La otra tensión que ahoga al pequeño comercio

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Los alquileres de las viviendas centran muchas conversaciones y pocos esfuerzos reales de las administraciones para arreglar el problema. Pero existe otro conflicto, que podría llamarse colateral, que no tiene tanto protagonismo. Ayer intentó airearlo la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Denunció que el incremento del precio de los locales ha subido entre un 20 y un 30% en los últimos años, algo que «ahoga» al pequeño comercio y lo expulsa de los centros urbanos. La organización ha presentado un estudio sobre los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados y de la vivienda en Castilla y León, en el que concluye que ambos mercados están «tensionados por dinámicas de especulación urbanística».