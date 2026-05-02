La opción del contrataque a Koldo

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El PSOE vive en shock con todo lo que se desvela sobre las andanzas de Ábalos, Cerdán y Koldo. La fase de negación inicial ha derivado hacia un intento de parcheo de cada dato que sale con todo tipo de artimañas. Pero este jueves fue muy duro escuchar a Koldo admitir ante el Tribunal Supremo que sí recibió ‘chistorras’ (billetes de 500 euros) aunque aseguró que era un cobro legal para pagar gastos. Frente a esta varapalo alzó ayer la voz el secretario general del PSOE de Castilla y León. Rompió de algún modo el argumentario al ofrecer un discurso propio apostando porque el PSOE tiene que defender sus intereses en todo momento y en concreto presentando una querella contra el juzgado.