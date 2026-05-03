León: todo lo que puede ser

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Cumplir 120 años no es solo una efeméride; es el registro de una resistencia. El Diario de León ha sido el reflejo de una provincia que, como yo mismo, ha vivido siempre en ese margen que hay entre la espada y la pared. Pero tras décadas de idas y venidas, he aprendido que en ese espacio estrecho, donde la presión es máxima, es precisamente donde nace la verdadera innovación.

Mi historia con León es la de una deuda emocional. Estudié empresariales a finales de los 80, pero en 1990 la realidad me pegó el primer hachazo: mi padre murió ante mi mirada. Aquello detuvo mi programa internacional de estudios y congeló mi juventud, pero me dejó un mandato silencioso. Un amigo suyo me confesó que el viejo soñaba con montar conmigo una constructora. Ese titular, que nunca salió en estas páginas, se convirtió en mi motor. En 2006 decidí pagar esa deuda y me lancé al sector de la edificación. Mi padre me decía de niño que si quería saber como iba la economía de León solo tenía que contar las grúas de la construcción. Con la crisis del 2010 las grúas se congelaron y yo me estrellé contra la pared de un box de urgencias. La ansiedad no entiende de másteres; fue mi primer encuentro con el límite.

Tras el estallido intenté que en León pasaran cosas, buscando ayudar a negocios locales desde la innovación, desde panaderías hasta hoteles en el Camino de Santiago. Pero innovar aquí agota si solo miras hacia adentro. En 2019, mi cuerpo volvió a colapsar. Fue la señal de que necesitaba un cambio de perspectiva. La pandemia y una mujer holandesa que se alojó en mi corazón me ayudaron a saltar. Cruzamos una Europa confinada en un Seat Ibiza con un salvoconducto de una granja ecológica belga. 2000 kilómetros de incertidumbre para descubrir, en los Países Bajos, que se podía emprender de otra manera, mirando al mundo desde una pantalla pero con los pies en la tierra.

Hoy, en 2025, he regresado. He vuelto con una empresa online que factura y paga impuestos aquí. Y al volver, he vuelto a contar las grúas: hay unas veinte en La Lastra. León vuelve a construir, pero la verdadera oportunidad ya no es solo el ladrillo que soñó mi padre. La oportunidad real reside en la apertura al mundo que nos brindan nuevos sectores. Tenemos en casa a referentes que, desde el anonimato de sus sedes, protegen los bosques de medio planeta con tecnología contra incendios, gestionan sistemas críticos de ingeniería o lideran el comercio electrónico de artículos deportivos y artesanía a nivel internacional. Son empresas que ayudan a León a abrirse al mundo, demostrando que nuestra escala es una ventaja competitiva si sabemos mirar hacia un mercado global.

El corazón de este nuevo León late en espacios como el coworking del CEBT del Ildefe, en ese edificio gris de Eras donde los emprendedores encontramos acomodo y compartimos algo más que una conexión a internet: compartimos la visión de una ciudad que no quiere rendirse. Sin embargo, el regreso también es crítico. Me duele la suciedad que aceptamos como paisaje y esas colillas que alfombran las aceras por pura falta de conciencia. Me duele ver carriles bici que son trazos mal dibujados y parches inconexos, obligándonos a una dependencia del coche que nos vuelve vulnerables y nos resta salud. La movilidad sostenible no es un capricho moderno, es una urgencia para nuestra calidad de vida.

Siento una profunda pena por la diáspora leonesa, por esos hijos de emprendedores que estudiaron para irse y no volver. Pero aquí reside nuestra mayor oportunidad gracias a la innovación: atraer de nuevo ese talento. El trabajo remoto permite que hoy regresen leoneses desde Irlanda, Alemania o Italia, buscando esa argamasa imbatible que forman nuestros amigos, nuestra familia y nuestra naturaleza. Tenemos la grandeza de nuestra gente, esa mezcla de terquedad y nobleza que nos ha mantenido vivos 120 años. Tenemos la herramienta para que los que están fuera encuentren el camino de vuelta. Mi propia vida es el ejemplo: me fui y regresé con una empresa creada para reubicarse aquí.

Brindo por este Diario, que ha sido la grúa que nunca dejó de moverse. Porque, como dice Fito, «lo contrario de vivir es no arriesgarse». Es hora de que León decida que, a partir de ahora, las cosas que sí pueden ser sean las que definan nuestro futuro. Brindemos por el presente, porque queda mucho por construir.