Jueves clave para las Cortes

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El calendario avanza desde aquel 15 de marzo en el que se celebraron las elecciones autonómicas y este jueves, día 7, es la fecha tope para que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, presente un candidato para ser investido a la Presidencia de la Comunidad. Aparentemente no existe un acuerdo aún entre el PP y Vox, porque de nuevo el calendario electoral —en este caso en Andalucía— complica cualquier gesto. Pero lo cierto es que en Extremadura y Aragón, forzando también los tiempos, han llegado las investiduras de los presidentes populares. El reglamento de las Cortes establece que desde su constitución el pasado 14 de abril empezó a correr el tiempo con ese día 7 de mayo como tope para que se haga oficial que Alfonso Fernández Mañueco opta a la reelección.