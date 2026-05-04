El guion que se traza desde Aragón

Creado: Actualizado:

El nuevo gobierno de Aragón toma posesión hoy y se reunirá para tomar las primeras decisiones. Se abre una segunda etapa de alianza entre PP y Vox, y quizá el guion que se sigue puede dar pistas sobre el futuro en Castilla y León. En concreto se trabaja para el visto bueno al denominado Plan de Interés General de Aragón (Piga) con el que se tramitará la segunda ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS). Será la primera decisión urgente pero sobre la mesa hay otros compromiso del pacto de investidura que se abrirán camino en los próximos días. Se trata de algunas exigencias de Vox como la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos, la supresión de la enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, y la implantación del bachillerato gratuito en todos los centros que tienen ya concertada la educación primaria y la ESO.