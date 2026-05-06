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Los juicios en curso, tan edificantes, nos están dejando una enseñanza moral y política de primer orden: hay que fiarse de las apariencias. «A partir de los cincuenta uno es responsable de su rostro», dicen que dijo Jean Cocteau, aunque también he visto la misma máxima atribuida a Albert Camus e incluso a Coco Chanel. Una frase tan disputada por fuerza tiene que ser verdad. Mi abuelo Félix, agente comercial y por lo tanto fino conocedor de la naturaleza humana, lo resumía con otras palabras: «El que parece una cosa no está muy lejos de serlo».

Aclaro, por si las moscas, que no se trata de recuperar las teorías de Lombroso y meter preventivamente en la cárcel a quienes presenten ciertos rasgos faciales. Entiendan mis escrúpulos. Según las tesis del criminólogo italiano, yo mismo merecería al menos unos meses de prisión por mis orejas y mi abultado arco superciliar. Me hubiera parecido un castigo excesivo y redundante: ¡bastantes sufrimientos he tenido para ligar como para encima acabar entre rejas! Pero una cosa es que pasemos de Lombroso y otra muy diferente abrirles la puerta de par en par a los Aldama, Koldo o Villarejo.

Con los empresarios sin empresa hay que tener especial cuidado. Mi abuelo no le hubiera vendido ni un bolígrafo a Víctor de Aldama, salvo que se lo pagase al contado y con monedas de curso legal. Ese pelito, esa barbita, ese coche de alta cilindrada, ese traje azul con la pechera descubierta, esos aires entre cutres y pijos, como de beber en porrón tinto con gaseosa en la cafetería del Ritz... Por si fuera poco, en su currículum figuraba la señal de alarma definitiva: ¡Era presidente de un club de fútbol! Pero si a ese hombre no le faltaba un detalle, por dios...