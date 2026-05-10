Apoyo expreso de la Junta a los remolacheros

Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, ha pedido a Azucarera que dé continuidad a los contratos de remolacha con los cultivadores. González Corral ha indicado que aunque la Junta no puede actuar en contratos privados la empresa les aseguró el pasado año que los cultivadores no se verían perjudicados por el cierre de la factoría de La Bañeza, por lo que «esperamos que esto se cumpla", ha declarado. También ha puesto de relieve que el Gobierno autonómico ofrece siempre un apoyo «claro y rotundo» al sector remolachero y seguirá haciéndolo, especialmente de cara al nuevo marco de la PAC.