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Dejándose llevar por la inercia de victoria que pronostican las encuestas, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha vuelto a reiterar su intención de «derogar el sanchismo». Tan llamativo anuncio convierte la iniciativa en un compromiso político que habrá que ver sí se convierte en algo más que un deseo. Porque, llegado el caso, no le resultará fácil.

Entre otras razones porque en el proceso de colonización de instituciones, maleo de leyes y toma de empresas públicas y privadas por el procedimiento de forzar la renuncia de sus responsables, la labor de zapa desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado un entramado de afinidades cuyo mantenimiento puede resultar tentador para quien le suceda en La Moncloa.

Llegado el momento: ¿renunciaría Núñez Feijóo a colocar a alguien de su preferencia al frente de Telefónica, la Renfe o Correos aprovechando la prevalencia de la Sepi en el accionariado de estas empresas? Sánchez forzó la renuncia del anterior presidente de Telefónica (José María Álvarez-Pallete) para nombrar a Marc Murtra, que pasa por ser un alfil del PSC, pero resulta que años atrás José María Aznar nombraba para ocupar el mismo sillón a Juan Villalonga, famoso por haber sido «compañero de pupitre» del presidente popular.

Núñez Feijóo ha criticado, cargado de argumentos, la parcialidad informativa de RTVE bajo la presidencia de quien actualmente preside esta empresa pública. Llegado el momento: ¿llevará el compromiso de renovación renunciando a imponer a un candidato afín permitiendo que el nombramiento mediante concurso público determine que sea el merito y la capacidad y no la afinidad política? Sería meritorio porque apenas hay precedentes. Sobre las leyes, también habló Núñez Feijóo de derogar las que promueven y atentan contra las mayorías señalando la Ley de Amnistía o del restablecimiento en el Código Penal de los delitos cuyas penas fueron rebajadas para favorecer a los golpistas del «procés». ¿Revertirá las concesiones de Sánchez a Cataluña y el País Vasco en materia de Hacienda, Seguridad Social, Inmigración y Transportes? Cuesta creer que lo veremos. ¿Por qué? Pues porque una cosa es lo que se compromete en las campañas electorales o durante la travesía del desierto mientras se está en la oposición y otra diferente lo que una vez instalados en el poder se lleva a término.

«Derogar el sanchismo», como idea llamada a convertirse en letrero luminoso, suena bien. Pero, llegado el momento, a Núñez Feijóo le sobraran asesores que aconsejarán dejar como están algunas de las obras de Pedro Sánchez para poder aprovecharse de las ventajas que otorgan a quien ocupa La Moncloa. Al tiempo.