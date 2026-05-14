Una provincia contada en 120 años

Creado: Actualizado:

Ciento veinte años dan para que un periódico vea cambiar casi todo, salvo una verdad esencial: la necesidad de que alguien siga preguntando e informando con libertad. El Diario de León ha sido durante más de un siglo esa ventana abierta, esa «novela de la realidad» de nuestra provincia. En todo este tiempo, León ha cambiado tanto como el mundo que lo rodea, pero mantiene el mismo empeño: ofrecer futuro a quienes queremos quedarnos aquí.

Si cierro los ojos y pienso en lo que este periódico ha contado, me viene a la memoria un artículo que conservo en papel, amarilleando en una carpeta: «Rosario apaga la luz de Penoselo». Lo guardé por el cariño que sentía hacia aquella mujer, última vecina de una aldea que resistía sola el invierno en los Ancares. En su historia estaba la de tantos pueblos leoneses al borde del silencio. Cuando hablamos de despoblación o de la España vaciada, no pienso en estadísticas; pienso en Rosario. Muy presentes en mi mente siguen las noticias sobre la herida de nuestras cuencas mineras. Durante años, las páginas del Diario fueron contando cómo se cerraban los pozos. «Las cuencas vacías» narraba el final de una forma de vida ligada al carbón, el apagarse de un mundo mientras otro todavía no terminaba de llegar, con una reconversión tan esperada como incompleta. Pero el periódico ha contado también cómo en León se abren ventanas nuevas. Recuerdo perfectamente la llegada del AVE a la ciudad, en cuyo viaje inaugural tuve la oportunidad de subirme. Fue un hito histórico y la constatación de que León podía aspirar a más. Cuando leo que el «Parque Tecnológico multiplica el empleo y refuerza un ecosistema más completo en León» o que polígonos como El Bayo o Villadangos avanzan, pienso que esta es la provincia que queremos: una que apuesta por su gente y por su futuro. Aunque todavía quede mucho camino, cada paso cuenta. Y hubo sacudidas que nos marcaron a todos. La pandemia que nos habría gustado borrar se llevó parte de nuestra vida, cerró comercios, aisló a los mayores y puso a prueba la resistencia de familias enteras. «Puertas afuera» nos la relató desde el confinamiento hasta la desescalada, día a día, con nombres y rostros concretos. El Diario estuvo ahí, conectando a una provincia que necesitaba sentirse unida. Cuando releo noticias como «La imparable ola de solidaridad de León», que describía cómo ciudadanos e instituciones nos volcamos con los afectados por la dana, me siento orgullosa, aunque también me embarga la responsabilidad. Esas épicas ciudadanas me recuerdan por qué estoy en política: esta es la provincia por la que trabajo. Cuando los leoneses nos organizamos y nos unimos, somos capaces de todo. Y ese es el espíritu que necesitamos ahora para exigir lo que León lleva demasiado tiempo esperando y merece de una vez por todas. Esa energía ciudadana y esa mirada periodística deben acompañarnos también en estas cuestiones clave. El Diario ha tomado el pulso a unas infraestructuras que nunca terminan de llegar, con titulares como «La lucha por el tren de Feve continúa» o «La Junta deja Torneros a punto para que el Gobierno licite las obras». Porque demasiadas veces, las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez se traducen en cambios de rumbo, retrasos y promesas incumplidas que condenan a León a una espera constante y profundamente injusta. Si puedo pedir algo en este aniversario, es que podamos leer otros titulares. Que el lazo del Manzanal deje de ser un cuello de botella y se sustituya por una conexión ferroviaria moderna con Galicia; que la Ruta de la Plata por fin se convierta en ese gran eje entre Asturias, León, Zamora, Salamanca y Extremadura; que la A-76 nos una con Ourense no solo en el mapa, sino en oportunidades; que la A-60 nos acerque de verdad a Valladolid. No es un sueño: es darle a León el papel que le corresponde como nudo estratégico del noroeste. Conectar y unir territorios porque juntos seremos más fuertes. En eso creo. Y estas, y no otras, deberían ser las grandes noticias que el Diario pudiera contar en su próximo aniversario. El León que viene no será el mismo que vio nacer este periódico. Una provincia conectada, que une territorios y comparte futuro, pero con voz propia, suena muy distinto a una provincia aislada y en silencio. Aquel Penoselo de Rosario que parecía condenado a desaparecer hoy crece; cada vez más gente vive en él. Eso me da esperanza: el futuro de León no está escrito, lo escribimos nosotros y no vamos a aceptar más retrasos ni más olvidos desde Madrid. Y mientras haya alguien empeñado en seguir preguntando e informando con libertad, tendrá sentido que cada mañana vuelva a abrirse esta ventana llamada Diario de León.