Quiero un piso

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Madrid y España entera ya no son una ciudad y un país: son una subasta. Uno camina por la Gran Vía, por Lavapiés, por Tetuán, y escucha el rumor del dinero igual que antes se escuchaba el agua en las acequias de los pueblos. El dinero cae sobre las calles como una lluvia sucia. Hay edificios enteros convertidos en lingotes verticales. Hay balcones que valen un riñón. Hay ventanas donde nunca se encenderá una lámpara de un poeta escribiendo poesía porque el piso es un activo financiero. España ha conseguido el prodigio contemporáneo de expulsar a sus hijos de las habitaciones donde crecieron. Los anuncios inmobiliarios parecen escritos por una secta. «Acogedor estudio», dicen, y enseñan una cocina pegada a la cama, un retrete a cincuenta centímetros de la almohada. Una vida de fealdad y hacinamiento cuesta mil ochocientos euros. Dos mil cuatrocientos si quieres una terraza de un metro. Son pisos de mierda, para qué usar otra palabra si es la palabra castellana perfecta. Nóminas enteras entregadas al dios inmobiliario para conservar el derecho elemental a dormir bajo techo. Ya ni siquiera se compra una vivienda para vivir: se compra para especular, para alquilar por días, para multiplicar beneficios mientras la existencia de miles de personas se empequeñece. Y Madrid resplandece. Ese es el gran escándalo moral. Los turistas llenan las terrazas, los fondos de inversión sonríen en inglés, los políticos inauguran palabras vacías sobre la prosperidad. Pero debajo de la luz hay una generación exhausta. Chicos y chicas de treinta años que vuelven a casa de sus padres porque independizarse es un lujo asiático. Parejas que retrasan hijos porque un alquiler consume el sesenta por ciento de sus salarios. Profesores, camareros, enfermeras, periodistas viviendo a una hora y media del centro, expulsados hacia una periferia cada vez más cara y más fea. Y España contempla el desastre con una mezcla de resignación y cinismo. Se normaliza que una vivienda cueste cuarenta años de trabajo. Se normaliza compartir piso a los cincuenta años. Se normaliza el miedo a abrir Idealista. Eso es lo terrible: la costumbre de la humillación. Se normaliza morirte con noventa años sin haber pagado la hipoteca, porque estaba pensada para que vivieras cien años. Una sociedad que convierte la vivienda en privilegio te ha declarado la guerra. Está diciendo que vivir dignamente es lujo y no un derecho. ¿De quién es la responsabilidad? Os diré lo que yo haría: pondría a todos los ministros del gobierno de España a compartir un piso de 50 metros en las feísimas barriadas de la periferia de Madrid, para que entendieran el problema, eso es lo que yo haría. Gritad conmigo: queremos un piso y por favor, que no sea un zulo.