Castigo y fracaso del contrario

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A la política hay que llegar con el billete de vuelta abierto. Y si es a la que ampulosamente llaman alta política, además del billete un buen grado de responsabilidades —como en todos los niveles del vivir— y una preparación que no desdiga, dada esa sensación, imaginada por otra parte, de creerse guardianes de la democracia o sentirse sabedores de todo, como si la condición imprimiese carácter. Si no se cumplen esas condiciones mínimas, los ejercientes se convierten más que otra cosa en parásitos de libro. Y es la tercera nota que dedico a esta especial dependencia. Y es que en la práctica política hoy parece no buscarse transparencia ni bienestar ciudadano, sino el castigo y el fracaso del contrario, que es tanto como decir que el país les importa una mierda, a no ser la suya. Las lenguas que enmudecen por sistema y las venenosas, tantas, son un lamento democrático y ciudadano. En un momento en que la política lo invade todo y todo lo llena de mal gusto y malas formas, que ahora llevan al ámbito internacional buscando el desprestigio del otro, para risa ajena y vergüenza propia, apoyados en los andamios de los sumos polarizados y la pasta indirecta, que se cuenta de forma millonaria e inútil, con precios especialísimos en el comer y beber de los pobres diputados del congreso, algunos tan dependientes que no pasarían del SMI y pocos alcanzarían estas cantidades generosas a cambio de lo poco que aportan. Hay un empobrecimiento, un dispendio y un panorama de corrupción y abandono desolador. Sin amparo de nada ni nadie, ni siquiera de la verdad, por supuesto. Es inaudito. El caso es hacer daño y caigan días… La realidad no alienta el optimismo, salvo en saber que este pueblo, a pesar de ellos —hay quienes viven al amparo de la marca— tiene impulso y fortaleza.

Despendolados, soberbios y falsos, los primeros de las filas respectivas están condicionados por filias y fobias, fuera con muchísima frecuencia del enfoque de la objetividad y de las necesidades reales de la colectividad. Cínicos e insolidarios, esa guerra cansina que alimentan y que a pocos interesa conduce a la violencia y socava los cimientos de la democracia. El enfrentamiento violento en asuntos de suma gravedad les lleva a jugar con todo de forma impune, hasta con los muertos, asunto recurrente en los últimos tiempos con una frialdad que asusta, efecto de una falta sobrecogedora de ética, que rompe toda posibilidad de diálogo y de su enriquecimiento.

Como no es ya de otra forma, y al parecer no puede ser, en esa emergencia reciente del hantavirus lo que algunos echaron por esas boquitas endiabladas no buscaban, claro, el bienestar de la salud, sino el deseo de que el castigo al contrario les condujese al fracaso. ¿Alguien puede pensar en mayor maldad? Además del ridículo internacional, provocado por la ignorancia y la mala fe de algunos, generando además un estado de alarma que, según se dijo, intentaban evitar, ¿no es lógico deducir que tipos así no deberían gobernarnos? Yendo más allá de este dato reciente, subrayo con igual fuerza que esta misma actitud ocurre en los contrarios y sus adyacentes, que siempre, unos y otros, predican conciertos para pianos desafinados. Creo que andan mal de oído los que han de manejar la batuta.