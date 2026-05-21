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La escalera de Zapatero al patíbulo de su descrédito tiene 85 peldaños bien fregados por la policía y en cada uno de ellos, para que no se resbale y se esmorrie antes de alcanzar la cumbre, han puesto folio a folio el largo auto judicial que le coloca en el vértice de un club de sociedades, empresas, amistades e influencias enhebradas por mordidas bandoleras, tocino instrumental, consultores de nubes, diplomacias tapadera, «analisis relevantes», «inteligencias prospectivas», «whathefavs» de las nenas, «softgestores», «volis analíticas», «iots domotics», «affitas SL», «caletón consultores»... trama de araña... y en el justo medio, un tarántulo tensando los hilos para sentir mejor cada presa prendida en la red. Quizá no exageraba tanto Aldama al asegurar que Zapatero acabaría en la cárcel. Aún así, habrá que esperar al juicio, demostrar o desmentir pruebas, oír a las partes, convocar a los angelicos de Dios y a los testiguitos del Diablo... aunque vista a así de mano, la cosa parece que pinta mal. El crédito que sin duda cosechó Zapatero en ocho años de gobierno decidido y atrevido, ganando respeto internacional por esos mundos y un activo electoral por estos adentros, parece esfumarse de golpe por dedicarse a intermediar entre particulares y administraciones como demuestra la relación de pruebas que aporta el juez que le encausa. Se alegará en el juicio que lo suyo era tan solo un trabajo de «lobby» como tantos que operan tan legalmente en el ámbito político/comercial, aunque también parece haberse cruzado aquí la delgada línea que lo separa del tráfico de influencias donde ya lo delincuente se puede hacer evidente. Mal, pinta mal, como mal pintaba en su día que su hermano, tras haber alcanzado él la presidencia del Gobierno, planteara abrir despacho en Madrid, atajándole de plano Zapatero por la imagen sospechosa que proyectaría una oficina familiar de tráficos y circunvalaciones tan cerquita. Pero ahora es su camino al banquillo el que está empedrado no con losa lisa, sino con morrillo picudo y piedra basta en la que el tropiezo es tan fácil, que caer de bruces en el caldero de la mierda es muy probable.