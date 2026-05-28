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Tengo claro que seré entrenador hasta el final. Me he dedicado desde muy joven, cuando inicié mi carrera en el Leganés, a amar el balonmano. Al equipo de mi tierra y mi último club, el Ademar León, le llevó en el corazón. La Liga Asobal y los títulos nacionales que logramos, junto a las dos Recopas de Europa estarán presentes siempre en mi memoria, con el Diario de León informando de todos estos éxitos deportivos, al que felicito por su 120 Aniversario.

El reconocimiento recibido de formar parte del Salón de la Fama a los 71 años que tengo lo es también para los que están, estarán o podrían estar. Es un honor y un privilegio poder formar parte de la historia de un deporte que para mí es y ha sido muy importante en mi vida. También creo que hay mucha gente que ha sido muy importante en el balonmano español que debería figurar entre los nominados y elegidos. Ahora sigo al Ademar desde las gradas del Palacio de Deportes Urbano González Escapa. Y claro que todavía recuerdo mi expresión ‘Esto es León y aquí mandamos nosotros’ en un tiempo muerto ante el Flensburg alemán con el afán de hacer sentir al equipo la fortaleza mental que en ese momento necesitaba. Siempre he distinguido en mi profesión como entrenador de balonmano la faceta formativa, empezada en Leganés, y la profesional que arrancó en 1986 con el Ciudad Naranco, para luego pasar por Valladolid, Ademar, FC Barcelona o Granollers, como equipos a los que he dirigido en España, y después probar también la experiencia europea en el Wisla Plock polaco o Meshkov Brest bielorruso, además de dos etapas como seleccionador de España y Argentina. Me siento, por encima de todo, entrenador de formación donde me inicié en Leganés, que fue el comienzo y en lo profesional mi casa siempre ha sido Ademar, sin duda los dos lugares de referencia en mi carrera. Después de tener que dejar, obligado por la salud, los banquillos en 2023 en la tercera etapa ademarista, opté por una jubilación activa en el mundo del balonmano, iniciando un camino enfocado a la formación, pero sin descartar con rotundidad la posibilidad de un retorno a la primera línea, aunque sólo en el caso de que fuera a alguna selección. Sigo impartiendo jornadas de tecnificación en diferentes puntos de la geografía nacional como Galicia, Aragón o Alicante y otros aspectos personales que realizo con mucho gusto para enseñar de balonmano. Me he jubilado pero tengo claro que seré entrenador hasta el final y así lo siento y así lo haré. Al igual que deseo al Diario de León mucha vida más después de celebrar este 120 Aniversario.