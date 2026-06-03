León, tradición y vanguardia para afrontar el futuro

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Celebrar los 120 años de Diario de León es celebrar también una parte esencial de la historia reciente de esta provincia. Durante más de un siglo, este medio de comunicación ha acompañado la vida de esta tierra, el día a día, y lo ha hecho desde la cercanía, la credibilidad y un gran compromiso. Generaciones de leoneses han encontrado en sus páginas una forma de entender lo que ocurría a su alrededor, desde los grandes acontecimientos hasta la realidad cotidiana de cada pueblo, comarca y ciudad.

Por todo ello, este aniversario es, además, un reconocimiento a los trabajadores de Diario de León que son quienes, junto a los lectores, han hecho posible esta fructífera trayectoria y lo han convertido en una referencia imprescindible para comprender la transformación de esta tierra.

A lo largo de estos años, León ha evolucionado manteniendo intacto su carácter y su esencia. Una tierra orgullosa de sus raíces, con una enorme capacidad de esfuerzo y llamada a desempeñar un papel cada vez más relevante en el futuro del noroeste peninsular.

La provincia se está consolidando como uno de los grandes polos tecnológicos del país, impulsando proyectos que hace tan solo unos años parecían difíciles de lograr. En el ámbito de la innovación, la nueva sede del Scayle reforzará el papel de León como referente en supercomputación y nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, seguimos impulsando el desarrollo industrial de la provincia con más suelo industrial de calidad y bien conectado en enclaves estratégicos como los polígonos de Villadangos del Páramo y El Bayo, además de la ampliación del Parque Tecnológico, para facilitar la implantación de nuevas empresas, atraer inversión y generar oportunidades de empleo y crecimiento económico.

Garantizar la calidad de vida y seguir fortaleciendo los servicios públicos en todo el territorio continúa siendo una de las grandes prioridades para la Junta de Castilla y León. Como lo es la consolidación del mejor sistema educativo de España, de lo que puede presumir nuestra Comunidad, junto a una sanidad y una atención a la dependencia que ocupan el podio nacional. En León, hemos puesto en marcha infraestructuras de vanguardia como los centros de salud de Pinilla y El Ejido, además de un helicóptero medicalizado más en El Bierzo, o la futura Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad. A su vez, estamos desarrollando 461 viviendas públicas destinadas a venta o alquiler, junto a importantes beneficios fiscales para facilitar el acceso a la vivienda y generar oportunidades, especialmente en el medio rural.

Seguimos impulsando infraestructuras fundamentales para el desarrollo y el futuro de León. La moderna estación de autobuses representa nuestra apuesta por un modelo de transporte más moderno, conectado y accesible, al que se suma también la gratuidad del transporte autonómico a través de la tarjeta Buscyl, de la que ya se benefician cerca de 139.000 personas en la provincia. Una iniciativa que contribuye a fijar población facilitando a la vez el ahorro de las familias. A ello se unen también las obras del nuevo Conservatorio de Música, un proyecto llamado a convertirse en una de las grandes infraestructuras educativas y culturales de la Comunidad.

Pero para seguir mejorando la competitividad y las oportunidades de futuro de esta tierra, es necesario que el Gobierno central impulse de manera definitiva infraestructuras estratégicas vinculadas al Corredor Atlántico, como la reapertura de la Ruta de la Plata, el desarrollo ferroviario del Manzanal, la plataforma logística de Torneros o la autovía Ponferrada-Orense. Una demanda constante por parte de la Junta de Castilla y León.

El futuro de esta provincia también se juega en sus pueblos, en su campo y en el relevo generacional de un sector agroalimentario que forma parte esencial de la identidad y de la economía de esta tierra. Por eso estamos impulsando importantes actuaciones de modernización de regadíos en zonas como Los Oteros, Bustillo del Páramo, Payuelos, Castropodame o el Canal Bajo del Bierzo, fundamentales para avanzar hacia un campo más moderno, competitivo y sostenible. Una apuesta que reforzamos con distintas ayudas para facilitar el relevo generacional y la modernización de explotaciones agrarias y ganaderas, de las que ya se han beneficiado cerca de 170 jóvenes de la provincia con una inversión que supera los 10 millones de euros, y que permitirán desarrollar nuevos proyectos y generar oportunidades en el medio rural.

Estamos convencidos de que León tiene un gran presente y un magnífico futuro, y en esa labor desempeñan un papel esencial medios de comunicación como Diario de León que ha sido y seguirá siendo una referencia imprescindible para contar la evolución, los retos y las oportunidades de esta tierra desde la cercanía, el rigor y el compromiso con los leoneses. Finalizo trasladando mi agradecimiento y enhorabuena a toda la familia de Diario de León por estos 120 años de historia y mis mejores deseos para el futuro.