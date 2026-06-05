Casi siempre, casi todos

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El Papa no viene a España para hacer turismo, sino a ejercer su liderazgo espiritual, que no es jerárquico sino delegado. El leonés Rafael Lazcano, quien estudió cuatro años con él en Roma, lo expone con claridad y hondo saber en la biografía «León XIV. El papa agustino, peregrino hacia Dios» (San Pablo). Y ahora ha vuelto a las librerías — en la misma editorial— con otros dos libros. En «León XIV. El camino de un pastor» aporta una biografía más breve y accesible, pero no por ello menos profunda; y «365 días con el papa León XIV», ya como compilador, es una selección de reflexiones del propio pontífice agustino, para todo el año. Esta segunda biografía la tengo ya muy avanzada; el otro, espera en mi mesita de noche.

Por cierto, la jovialidad católica no contiene burla, sino alegría. El pasado domingo, en la homilía en la parroquia —agustina— Nuestra Madre del Buen Consejo, el párroco contó este gran chiste: «Cristo resucita y sube al cielo, donde le salen a recibir Dios y el Espíritu Santo. El Padre le dice al Hijo: Le has explicado el misterio de la Santísima Trinidad y no lo han entendido, ¿nos lo explicas a nosotros? Tampoco lo entendemos». Todos nos reímos por dentro, seguro. Tres y uno. También es bello no entenderlo todo. Santidad, lo único que un español no puede ser a la vez es del Madrid y del Barça.

En efecto, León XIV no viene a hacer turismo, ni a eludir su condición de guía. Viene a proclamar la superioridad del amor, la urgencia de percibir al otro como prójimo, a advertirnos de que las máquinas no son humanas, a fraternizar con los migrantes y los desamparados…. Y todo ello envuelto en santa alegría. Distorsionan quienes hablan de papas de derechas y papas de izquierdas; cada uno tiene impronta, pero su misión es la misma. Ahora bien, Prevost con su formación científica, con su firme humildad y no dejarse intimidar por poderes políticos, será de gran apoyo en esta etapa tan oscura.

Bienvenido a mi librería, Rafael Lazcano. Felicitaciones por estos nuevos y excelentes libros. Bienvenido a España, Santidad… somos un país capaz de rezar y pecar, casi a la vez. Quijotes y sanchos, casi a la vez. Ángeles y pícaros, casi a la vez. Buena gente, casi siempre y casi todos.