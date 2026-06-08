Fiestas a la baja

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Espero que no sea así. Pero hay indicadores que parecen advertir que las fiestas de los pueblos irán progresivamente a menos. Muchas razones esgrimidas como fondo, desde el imparable empobrecimiento poblacional, la poca o nula presencia de juventud y, como consecuencia, entre otras razones, la escasa implicación económica de los ayuntamientos, cada vez, dicen, más empobrecidos. Ocurre, sin embargo, bajo mi percepción, que hay una tendencia, no sé de qué calibre, de vitalizar actos festivos y tradicionales por parte de grupos de jóvenes nacidos en el pueblo, o vinculados, con distinto grado de intensidad, al de sus padres. Eso sí, compromisos puntuales. Y, al menos en los casos que conozco, están dando lustre y vida a esas localidades en las que se implican, a mi juicio, de manera ejemplar y satisfactoria, con un esfuerzo e imaginación fuera de toda duda, a pesar de que no son buenos tiempos para las líricas del compromiso y los jóvenes, en general, se sienten maltratados por un sistema que no funciona. Son unos tiempos, además, en que el poder político, social y económico conforma el valor supremo, el bastión inexpugnable del dominio, tan acentuado y deseado con tanto ahínco. A pesar de todo, y es necesario decirlo muy alto, hay muchos jóvenes muy comprometidos e ilusionados con el compromiso.

Un ejemplo de jóvenes comprometidos conformó la comisión de fiestas de Villamanín, con el desgraciadamente difundido asunto de la lotería, cuyo error hizo correr infinidad de ríos de tinta, y no pocas tonterías y barbaridades, como el columnista insensato que llegó a decir que la mejor lotería era no ser de pueblo. ¿Se puede ser más majadero? Ya lo dijo Baroja: la crueldad, como la estupidez, cuanto más adornadas son más detestables. Como este vituperio tan desafortunado, algunos medios dijeron e inventaron, acercándose en algunos casos más a la carnaza que a la búsqueda de la verdad. Estos desajustes suelen hacer mucho daño, y los causantes no parecen tener reparo en que así sea. Frente a la ilusión de la juventud de la localidad de la Montaña Central lo ocurrido se parece más a un tortazo, involuntario, es verdad, que nos devuelve a la realidad. Y la alegría de la realidad es que esos jóvenes repiten este año en la comisión, me aseguran. Buena noticia de ejemplaridad y coraje. En otros pueblos están poniendo las cosas sobre la balanza. Ojalá se incline del lado del común, a cuyas voces siempre disconformes hay que poner las trabas necesarias para que se oigan poco o nada, porque nada o poco aportan. Los eternamente insatisfechos.

La venta de participaciones, como fue el caso, es una forma de implicar a vecinos y visitantes para sostener lo común, que en esta ocasión se centraba en celebrar las mejores fiestas posibles, dependiendo, por supuesto, de la pasta recaudada a base de actividades, imaginación y mucho tiempo dedicado. Quien tenga la experiencia se dará cuenta de que el asunto es duro. De lo que estoy totalmente convencido es de la limpieza y honradez de la comisión, que, según parece desprenderse, cometió un error. Quién no. Pero la estúpida codicia ajena empezó a funcionar, de forma abierta o llorando por las esquinas. Es muchos pueblos seguramente será difícil encontrar miembros para una comisión. Sin ella habrá una docena de cohetes el día grande. Acaso ni eso.