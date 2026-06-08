Poca «pirroquia»

Creado: Actualizado:

MMedia España ya no se dice católica ni comulga con ruedas de molinillo. La fe ciega no va con este tiempo tuerto, bizco, bisojo, cegato... o tan sólo mirón al oro, a la trampa y al ombligo, tan despreciando al pobre y la pobreza, tan de darle leña al moro hasta que aprenda el catecismo, tan racista y superior... En los bancos de la parroquia se sienta un aire muerto. Mucho tiene que ver la falta de ejemplaridad en cierto clero, la palabra de carraca bendita, la vejez de los clérigos, el sepulcro blanqueado, el fariseo con solideo... Por ponerle música al entierro le pido a Joaquín Díaz que vuelva a cantarnos aquella copla popular que grabó en 1968. Quizá nos explique algo... «La pirroquia»:

Ayer tarde en la función

cuando el cura predicaba

toda la gente lloraba

menos el pobre Simón.

¿Cómo no lloras, Simón,?

Le pregunta la tía Eustoquia.

Yo no soy de la pirroquia

y los que lloran lo son.

Para la recolección

todo el mundo se afanaba

y contento trabajaba

menos el pobre Simón.

¿No trabajas tú, Simón?

Le pregunta la tía Eustoquia.

Yo no soy de la pirroquia

y los que trabajan lo son.

En Cuaresma y en pasión

que la iglesia celebraba

toda la gente ayunaba

menos el pobre Simón.

¿Cómo no ayunas, Simón?

Le pregunta la tía Eustoquia.

Yo no soy de la pirroquia

y los que ayunan lo son.

Y la credibilidad de la pirroquia la niega Simón tres veces cada noche antes de que canta el gallo. No es que vaya a hacerse evangélico, aun siendo más intenso, milagrero y bullicioso su jolgorio místico. Porque este Simón es como Pascualín el de Rolindes: «Si no creo en mi Dios que es el verdadero, ¿cómo coños quieres que crea en el tuyo?»...