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León XIV es un Papa decepcionante. Esto ya lo vimos venir cuando salió por primera vez a la plaza de San Pedro y hubo un bajonazo general. Se veía poca cosa, allá a lo lejos, abrumado por la cúpula de Miguel Ángel, minúsculo, como pidiendo perdón por haberse asomado al balcón vestido de blanco. Los aficionados a los papas del Renacimiento siempre estamos esperando un regreso a las épocas de los Borgia y de los Farnesio, con esos pontífices inmorales pero divertidos, y hasta fantaseamos con la posibilidad de que vuelvan los antipapas, que daban mucho juego con sus fornicaciones y sus intrigas.

Prevost, sin embargo, parece más bien tímido y encima es matemático; no nos convence en absoluto.

Por fortuna, en España tenemos personajes singulares capaces de levantarnos el ánimo. Los diputados aplaudieron al Papa durante siete u ocho minutos, aunque eso no tiene demasiado mérito: en realidad, como siempre, se estaban aplaudiendo a sí mismos, orgullosos de coincidir con el Papa en algunos asuntos y haciendo como que no habían oído todo lo demás. Mi musa, Miriam Nogueras, felizmente erigida en antipapisa, le pidió a León XIV (en inglés) que cuando fuese a Barcelona no le tocara los collons y hablase en catalán. De lo contrario, podrían producirse apostasías en masa en la avenida Diagonal. Si los misioneros mormones fueran un poco avispados, estarían todos ya volando hacia Barcelona con un diccionario de bolsillo para ir cosechando cristianos lingüísticamente excomulgados.

En el fondo, la Nogueras se lo ha puesto a huevo. Yo de León XIV hablaría solo en latín. Al fin y al cabo, catalán y castellano solo son vulgares corrupciones de aquella hermosa e inmortal lengua.