León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo

Publicado por P. Isaac González Marcos, OSA Creado: Actualizado:

El 3 de abril de 2026 se abrió en Mayorga (Valladolid) el año jubilar para celebrar el tricentenario de la canonización (Benedicto XIII, Bula Quoniam Spiritus, 10.12.1726) de Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606). D. Luis Argüello y el agustino P. Isidro de la Viuda, entre otros protagonizaron los actos. El 28 de marzo de 2026 el P. Isidro pronunció una magistral conferencia en un Ayuntamiento mayorgano sobre la biografía del misionero y arzobispo de Lima (Perú). Destacó su noble cuna, paso por Salamanca y Coímbra, defensor de los indios, que dominó sus lenguas (quechua y aimara), visitó su diócesis, congregó trece sínodos diocesanos y tres concilios provinciales, fundador del primer seminario en Lima (1591), constructor de numerosas escuelas, capillas, hospitales y conventos, autor de un Catecismo, muy caritativo y muy elogiado por los últimos papas, como patrono del Episcopado latinoamericano y modelo actual de obispo.

El obispo de Chiclayo, Roberto Prevost, fue Canciller de la Universidad Santo Toribio (2014-2023) y apreció, imitó y veneró al santo arzobispo. La Conferencia Episcopal Peruana le concedió al cardenal Prevost la Medalla de Oro del Santo en marzo de 2023, y en octubre la Universidad le otorgó el título de Doctor Honoris Causa.

Como Papa envió un mensaje a los participantes de la semana social en Perú (04.08.25) en el que recordó que Toribio fue para el siglo XVI «el símbolo episcopal de la auténtica sinodalidad y del Evangelio ofrecido en las periferias […] de una intensa oración y unión con Dios». A los obispos de Perú en visita ad Limina Apsotolorum (30.01.26), León XIV les recordó que son fruto de la semilla evangélica de Santo Toribio y les instó a vivir como el santo a la manera de los Apóstoles, llevando a Cristo a los lugares más inaccesibles, saliendo al encuentro de todos para escuchar, acompañar y comprender y llevar a todos hacia Dios.

Durante este viaje a España León XIV señaló a Toribio como compañero de su camino personal, santo que unió una intensa vida de oración al compromiso por la justicia, especialmente frente a los abusos y la corrupción de la época; un modelo de entrega al pueblo, especialmente a los más pobres, en nombre de Cristo (Discurso A los jóvenes en la Plaza de Lima, 06.06.26).

En la Conferencia Episcopal Española (08.06.26), recordó a Santo Toribio como modelo para construir nuevos lenguajes, aprendiendo el lenguaje del otro, crear realidades capaces ellas mismas de comunicar experiencias de fe, llevar recursos que nos permitan afrontar con franqueza los retos nuevos de la evangelización en cada circunstancia. Al finalizar la reunión el arzobispo de Valladolid regaló en nombre de todos los obispos un cuadro del Santo, réplica de uno que se encuentra en la catedral de Lima.

Señalo finalmente que el P. Isidro de la Viuda, la tarde del domingo día 7 de junio, cuando el Santo Padre recibió a unos 230 miembros de la Familia Agustiniana en la Nunciatura de Madrid, regaló una estampa del santo misionero al papa, que aceptó con gusto y emoción. Está claro el mayorgano agustino, P. Isidro de la Viuda, promueve la devoción al misionero de la ciudad de los Reyes y blasona, no sin razón, de ello. Ojalá que en este tricentenario de su canonización aprendamos que llevar el mensaje del Evangelio a los demás es tarea de todos.