Planeta 'homenajea' a Alfonso García

Creado: Actualizado:

El profesor, escritor y columnista del Diario de León, Alfonso García, recibió ayer un inesperado reconocimiento del principal grupo editorial español. Fue en la Gala que celebró Planeta para conmemorar los 75 años de su premio literario. El presidente del grupo, José Creuheras, recorrió la tradición de este galardón y a los que le precedieron en el cargo, componentes de la familia Lara. Y se dirigió expresamente en su interveción a Alfonso García, fiel desde hace décadas a las galas en las que se da a conocer cada año el ganador y el finalista del premio más dotado de las letras españolas, dentro de su agradecimiento a las personalidades que han acompañado a Planeta durante su trayectoria.