Unos sí, otros no

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Hay iniciativas parlamentarias que pasan sin pena ni gloria. Una de ellas, presentada en el Parlamento desde las filas de Sumar, insta al Gobierno a denunciar la situación de los presos saharauis en las cárceles de Marruecos. Pero nuestro Gobierno tan virtuoso prefiere mirar hacia otro lado no vaya a molestarse el gobierno marroquí. Tampoco es que desde Sumar hayan dado «vuelos» a su propia iniciativa.

Eso sí, Sumar debería «sumar» a esta acción política la denuncia de guerras y la violación de los Derechos Humanos allí donde se están llevando a cabo. Como en Sumar hay gente de lo más lista supongo que huelga recordar algunos de esos lugares donde se pisotean y violan los más elementales Derechos Humanos. Pero por si acaso se lo recuerdo. Hace tiempo que el Gobierno Sánchez, del que Sumar forma parte, «pasa» del pueblo saharaui y no parece importarle la suerte que pueda correr. Pero ya puestos a preocuparse por los derechos humanos hay otras causas que no deberian olvidar. Por ejemplo, en Myanmar hay una sangrienta guerra civil, donde la Junta Militar pelea frente a lo que denominan «grupos rebeldes», lo cierto es que los unos y los otros han sumido al país en un lugar invivible. O la situación de terror que se vive en la zona del Sahel, ya saben, Burkina Faso, Niger, Mali, Somalia, Nigeria... ¡Ah! no olvidemos a Sudán, y al Congo.

En Oriente, además de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, y de Israel en particular contra Hezbola en Líbano, país al que están destrozando los unos y los otros, también se violan a diario los Derechos Humanos en Siria, en Yemen y Afganistán país este último donde las mujeres se llevan la peor parte sin que las feministas oficiales digan ni «mu»..

No me cansaré de repetir que o se está en contra de todas las guerras y de todas las violaciones de los Derechos Humanos, o de lo contrario toda protesta limitada es pura hipocresía.

Por eso, debería de azuzar la conciencia del Gobierno, que sus socios de Sumar hayan dado el paso de denunciar la situación de los presos saharauis en Marruecos. Pero insisto, a esa denuncia tienen que añadir todas las demás. El silencio vergonzoso y ominoso de la izquierda ante la represión, torturas y encarcelamientos, además de asesinatos del régimen de los ayatolas contra quienes se les oponen, o la persecución de los talibanes contra las mujeres, debería estar en la agenda de las denuncias. Si callan será por algo. Algún día tendrán que dar cuentas de porque denuncian las barbaridades de unos y callan ante las de otros.

Pero algo es algo y es un paso,o pasito,que en Sumar parezcan preocuparse,aunque tímidamente,por los presos saharauis.