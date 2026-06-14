León XIV, una antorcha en la niebla

Publicado por Rafael Lazcano Creado: Actualizado:

La visita apostólica de León XIV a España (6-12 de junio) trasciende ampliamente la dimensión de un acontecimiento pastoral para adquirir la profundidad de una intervención moral, cultural y espiritual en uno de los momentos más decisivos de la historia contemporánea. A lo largo de su recorrido por Madrid, Barcelona y Canarias, el Pontífice ha articulado un mensaje coherente y extraordinariamente actual sobre la dignidad inviolable de la persona, la centralidad del amor, los límites éticos de la tecnología, la responsabilidad ante el sufrimiento humano y la necesidad de una profunda regeneración moral de Occidente. España no recibió únicamente a un Papa; recibió una lámpara encendida en medio de una época fascinada por el resplandor de las pantallas y necesitada de la luz del alma.

Desde las multitudinarias celebraciones de Madrid hasta la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, pasando por su encuentro con enfermos, presos, familias, migrantes y voluntarios, León XIV ha proyectado una imagen singular de liderazgo: cercana, reflexiva, compasiva y profundamente humana.

Su presencia ha despertado una extraordinaria corriente de simpatía y esperanza porque responde a una necesidad profunda de nuestro tiempo: encontrar una voz capaz de unir inteligencia y afecto, verdad y misericordia, firmeza moral y cercanía personal. Hay visitas que ocupan titulares; otras siembran semillas. La de León XIV pertenece a las que germinan lentamente en la historia.

La publicación de Magnifica Humanitas - la obra más vendida en la Feria del Libro de Madrid (30 de mayo-15 de junio) — y los veintidós discursos pronunciados durante la visita configuran una auténtica defensa de la persona frente a las amenazas que caracterizan la época actual. León XIV reivindica la paz frente a la lógica del poder, la democracia frente a las tentaciones autoritarias, la comunidad frente al individualismo, la verdad frente a la manipulación y la responsabilidad ética frente a una tecnología que corre el riesgo de olvidar el rostro humano. Mientras el siglo multiplica algoritmos capaces de calcular el futuro, León XIV recuerda que ningún algoritmo alcanza a medir la profundidad de un corazón humano. En una sociedad fascinada por la inteligencia artificial, la velocidad y la eficiencia, el Papa insiste en que ninguna innovación podrá sustituir jamás la compasión, la ternura, la amistad, la gratitud o el amor.

Uno de los ejes más luminosos de la visita emerge en la atención privilegiada que León XIV concede a los más vulnerables. Los bebés que bendice y toma en brazos, los ancianos, los enfermos, las personas privadas de libertad y quienes viven situaciones de exclusión ocupan el centro de una visión cristiana donde la fragilidad aparece no como una limitación, sino como una manifestación privilegiada de la dignidad humana. Cada bebé bendecido por el Papa contenía una homilía más elocuente que muchos discursos: la vida vale antes de producir, triunfar o destacar. Especial intensidad adquiere esta enseñanza en Barcelona. La visita al centro penitenciario de Brians, el encuentro con mujeres privadas de libertad, la peregrinación a Montserrat y la inauguración de la Torre de Jesucristo ofrecen una poderosa síntesis de su pensamiento. La misericordia frente a la condena, la esperanza frente al fracaso, el amor frente al odio y la dignidad frente al descarte aparecen como pilares de una visión capaz de reconciliar trascendencia y humanidad. La Torre de Jesucristo se eleva sobre Barcelona como una aguja de piedra; las palabras de León XIV se elevan sobre nuestro tiempo como una aguja de sentido. La última etapa de la visita, en Canarias, eleva la reflexión hacia una dimensión universal. Allí, frente a una de las grandes fronteras morales de nuestro tiempo, León XIV sitúa la cuestión migratoria en el corazón mismo del debate sobre la civilización contemporánea. Más allá de los análisis políticos o económicos, el Papa invita a contemplar la migración como una prueba decisiva para la conciencia de Europa. Europa contempla el mar como frontera; León XIV lo contempla como espejo de conciencia. Cada migrante representa una historia, una dignidad y una esperanza; cada naufragio interpela los fundamentos morales de nuestras sociedades; cada gesto de acogida o indiferencia revela la calidad humana de una civilización.

Particular fuerza adquiere su denuncia de la indiferencia, identificada como una de las patologías espirituales más graves de nuestro tiempo. La indiferencia no hace ruido cuando llega; cae como polvo sobre las conciencias hasta volver invisible el sufrimiento. León XIV advierte que las sociedades no comienzan a declinar cuando afrontan dificultades, sino cuando dejan de conmoverse ante el dolor ajeno. Allí donde desaparece la compasión, la prosperidad pierde su alma, las instituciones pierden legitimidad y la cultura se vacía de humanidad.

León XIV ha propuesto una verdadera cultura del encuentro frente a la polarización, una espiritualidad de la fraternidad frente al aislamiento y una ética de la responsabilidad frente al repliegue individualista. Su pontificado avanza como un río sereno; sin estruendo, sin violencia, pero con fuerza suficiente para modelar el paisaje espiritual de una época. Su mensaje constituye una invitación a reconstruir los vínculos humanos, custodiar la dignidad de los más vulnerables y colocar nuevamente a la persona en el centro de la vida social, política, económica y tecnológica. La visita deja así una huella que desborda la actualidad inmediata. Más que una sucesión de actos, ha representado una llamada profética a la conciencia de Europa y de Occidente. León XIV camina por la historia como quien sostiene una antorcha en medio de una niebla espesa; no elimina todas las sombras, pero permite reconocer el camino. Su mensaje invita a elegir entre la indiferencia y la compasión, entre el miedo y la esperanza, entre la lógica del descarte y la cultura de la dignidad. Y deja suspendida una certeza que trasciende la coyuntura: el futuro no pertenecerá a quienes acumulen más tecnología, sino a quienes custodien mejor la dignidad humana.