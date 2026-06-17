Atasco en el Canal Bajo berciano

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Las flamantes obras en el Canal Bajo del Bierzo, que durante tantos años se habían aguardado, no han concluido de la mejor manera posible. Cuando por fin se han realizado los trabajos parece que las previsiones sobre el estado de la parte antigua de la infraestructura, que estaba en desuso, no fueron acertadas. Se multiplican estos días los tapones al moverse la basura y maleza acumulada durante años, en concreto en el tramo entre el pantano de Bárcena y Cubillos del Sil. Parece que la situación era peor de la esperada y las quejas se suceden al no llegar el agua a los lugares donde tenía que estar disponible en unos momentos en los que el calor ya aprieta en El Bierzo.