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Lo sacaban en procesión, a él y a su ceja, cuando la sequía apretaba y los votos escaseaban. De mitin en mitin, tambaleante sobre sus propias andas. Humilde taburete de casa del pueblo convertido en silla gestatoria. Lo alababan, era el enviado en la tierra del Pablo Iglesias fundador. Era honrado. Salió del poder con la túnica inmaculada y eso se vendía como un auténtico milagro en medio de un paisaje que había albergado la lepra de Gurtel, EREs, Kitchen e individuos torcidos como Granados, Roldán, Rato, Zaplana y los titos Bernis de turno. En los tiempos dulces del gobierno acabó con el cerco a los perseguidos por su orientación sexual. Se acabó con ETA, sobre todo por obra de la inteligencia del apóstol Rubalcaba y una combustión social que ya hacía inviable la presencia macabra de los terroristas vascos. Incluso se sacó de la manga una rifa de cuatrocientos euros para la ciudadanía. Un dispendio descompensado y nada equitativo. Pero él ya había anunciado al micrófono abierto que no tenía idea de economía y las arcas estatales estaban llenas. Patinó con el estatut y paseó en demasía a su abuelo fusilado tres cuartos de siglo después de la vil ejecución. Atisbos de gobernante laxo, y cuando vinieron mal dadas, el hombre mostró todas sus flaquezas. Padeció un espejismo de brotes verdes, se desmadejó en un baile de san Vito que a punto estuvo de descoyuntar la caja nacional.

Pero salió limpio del socavón. Y cuando a Felipe se le empezó a descuadrar Pedro Sánchez. Lo eligieron como patrono del puño y la rosa. Y el hombre empezó a levitar. Ponía cara de santo, de esos santos a los que el éxtasis les pone cara de bobos. Comenzó a caminar sobre las aguas del sanchismo, predicando la verdad. Y dijo aquella frase. Esa frase que ahora habría que repetir cada mañana acompañando al tañer de las campanas. «Ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho». «Normalmente». A eso se puede acoger. Él o sus defensores. No sería raro viendo de qué modo argumenta, por ejemplo, la ministra Morant, que en todo esto ve la mano vengativa de Trump. Quién sabe, tal vez Trump introdujera esas inexplicadas joyas en la caja fuerte. Tal vez el inefable Julito sea un agente de la CIA. Y su amigo Maduro un líder de la democracia. Tal vez, el santón se creyera su propio personaje y qué menos que recibir un mínimo pago terrenal a tanto bien como ha traído al mundo. O por lo menos a su casa.