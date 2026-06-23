Leopoldos en julio

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Si este julio usted pasea por Astorga es posible que se cruce con Jaime Chávarri (1943), el director de cine, quien asistirá al congreso internacional cine y literatura en la Transición «A Medio Siglo de El Desencanto», que ha programado la Casa de Amigos de Leopoldo Panero, del 21 al 23 de julio. Un gran acontecimiento cultural. Nunca he vuelto a ver la película, pero aún creo escuchar a Kurtz musitar en ella «el horror, el horror», aunque sea de otra historia. Ya saben, una viuda y sus tres hijos se hacen el harakiri en las entrañas del padre muerto: Leopoldo Panero, uno de los grandes directivos de la cultura del franquismo, además de excelente poeta. ¿Fue la de esta familia una triste historia de competencia de egos entre un matrimonio… contagiada a sus hijos, víctimas y verdugos de sus progenitores? Es más fácil hacer crítica literaria que juzgar almas. Por ello, aprecio tanto las valoraciones ecuánimes de Javier Huerta Calvo o de Andrés Trapiello. De quienes trataron a Leopoldo Panero nunca me llegó eco alguno de horror, ¿acaso sabemos lo que ocurre realmente en casa ajena? En el congreso se ahondará también en Después de tantos años y Los abanicos de la muerte. Al parecer, fueron una de familia desdichada y a su personal manera, que diría Tolstoy. Qué gran documental filmaría ahora con ellos Chávarri, ya él octogenario, si pudiese visualizarlos en lo que son: muertos serenos, que conversan de poesía, dolor y perdón…en un Comala llamado Astorga… ya enfundados para siempre los cuchillos de palabras con los que tanto se hirieron.

Posiblemente, la tragedia de esta infelicidad familiar no tenga un único culpable, quizá ni siquiera los tiene. Tras El desencanto, ella escribió un libro de memorias —con la periodista Natividad Massanés— titulado Espejo de sombras, que aún no he leído. Recuerdo haberla entrevistado una vez. En fin, una infancia feliz ¿cabe mejor herencia a unos hijos? «La patria es la infancia», dijo otro poeta. Y don Leopoldo y doña Felicidad crearon tres apátridas. Y, sin embargo, todo puede ser perdonado.

En efecto, al parecer, algunas familias necesitan morirse todos para descubrir que era y es posible amarse. Nunca es tarde para empezar. Gran congreso.